Shekhar Suman achète une nouvelle voiture de luxe d’une valeur de 1,1 crore de roupies | Hindi Movie News

L’acteur Shekhar Suman semble acheter des voitures avec sa famille. Il a récemment ajouté une toute nouvelle Audi Q8 e-tron SUV haut de gamme à sa collection. Récemment, de nouvelles photos ont fait surface sur Internet, montrant Shekhar Suman recevant son tout nouveau Mercedes-Benz. Cette fois, c’est un cabriolet au lieu d’un véhicule électrique. Shekhar a acheté une CLE Cabriolet Mercedes-Benz.AutoHangar, un concessionnaire Mercedes-Benz agréé à Mumbai, a partagé les photos. Shekhar Suman et sa famille peuvent être vus debout à côté de leur nouveau véhicule sur les photos. L’acteur est vu en train de prendre livraison du cabriolet. D’après les photos, la star semble avoir fait livrer le cabriolet à sa résidence de Mumbai.Le CLE a été officiellement dévoilé mondialement en juillet et son lancement a eu lieu en Inde plus tôt ce mois-ci. En Inde, le CLE n’est disponible qu’en version décapotable. Shekhar Suman a acheté le CLE Cabriolet dans une teinte noire, qui semble extrêmement élégante.Shekhar est également propriétaire de quelques véhicules haut de gamme en plus du cabriolet CLE récemment acheté. Shekhar a décidé de surprendre sa femme avec une toute nouvelle voiture de luxe BMW i7 à l’occasion de leur anniversaire de mariage l’année dernière. Quelques mois auparavant, Shekhar Suman avait été aperçu en train d’offrir à son fils acteur Adhyayan Suman un tout nouveau SUV électrique Audi Q8 e-tron.Sur le plan professionnel, Shekhar Suman a été vu pour la dernière fois dans la série Web de Sanjay Leela Bhansali « Heeramandi ».