Shekhar Kapur partage un poème sur Instagram après que l’ex-femme Suchitra Krishnamoorthi a fait allusion à son infidélité comme cause de divorce

Le divorce du célèbre cinéaste Shekhar Kapur et Suchitra Krishnamoorthi a fait beaucoup de bruit à l’époque. Elle avait reproché à Preity Zinta d’avoir détruit sa maison et sa relation. L’actrice a donné une interview où elle a parlé de son mariage troublé. Suchitra Krishnamoorthi dans sa dernière interview a déclaré que Preity Zinta n’existait plus pour elle. On lui a demandé si elle avait pardonné à l’actrice. Suchitra Krishnamoorthi aurait déclaré: « Je n’ai pas besoin de (lui pardonner). Elle ne fait pas du tout partie de ma conscience. Toutes ces choses n’existent pas pour moi, ce qui est un bon espace pour être. » Elle a également laissé entendre que son mari ne lui était pas fidèle. Maintenant, Shekhar Kapur a mis un long poème sur sa poignée Instagram.

Les internautes ont adoré la façon dont il a parlé des complexités de la vie dans une promenade aussi merveilleuse. Un internaute a dit: « Oui, cher Shekhar ji, oui, c’est être un vrai humain! Satyam, Shivam et Sundaram! La vérité parlée humaine est toujours admirée! Nous admirons votre classe! »

Shekhar Kapur et Suchitra Krishnamoorthi se sont mariés en 1997. Les deux se sont séparés en 2006. Ils continuent à coparentalité leur fille, Kaveri. L’actrice de Kabhi Haa Kabhi Naa est femme au foyer et mère de leur fille depuis 20 ans. Après sa séparation, elle avait écrit un long article sur son blog disant qu’un mangeur d’hommes était venu et avait ruiné son mariage avec Shekhar Kapur.

Il semble qu’elle ait fait une autre interview dernièrement où la personne qui l’a interviewée a répété une vieille déclaration présumée faite par Preity Zinta à Suchitra Krishnamoorthi. C’était comme, « Je suis l’actrice numéro un et tu ne travailles même pas, tu es une femme au foyer. Suchitra, ne me parle pas comme ça. Tu as besoin de voir un psychiatre, ton esprit n’est pas au bon endroit . »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de ce commentaire de l’actrice de Kal Ho Naa Ho, elle a répondu que c’était un monde libre et qu’elle pouvait dire ce qu’elle aimait. L’actrice aurait déclaré : « Je suis très fière d’être femme au foyer. J’ai été mère à plein temps pendant 20 ans et j’en suis très fière. »