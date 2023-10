La ligne couvrira à la fois les vêtements pour hommes et femmes et comprendra de nouveaux vêtements de sport, des vêtements de sport et des maillots de bain, ont indiqué les sociétés.

Dans le cadre de ce partenariat, Shein concevra, fabriquera et distribuera une ligne de vêtements et d’accessoires co-marqués Forever 21 qui seront vendus principalement sur le site Web de Shein.

Le partenariat a permis à Shein de vendre sa myriade de vêtements à bas prix dans les magasins de détail de Forever 21, ce qui a aidé l’entreprise à rencontrer une clientèle plus large et à montrer ses produits en personne.

Désormais, Forever 21, qui est surtout connu pour ses magasins dans les centres commerciaux, sera en mesure de tirer parti des prouesses numériques de Shein et de sa vaste clientèle pour renforcer ses capacités de commerce électronique et étendre sa présence en ligne.

Si le partenariat vise à stimuler les ventes des deux marques, il sert également des objectifs plus vastes.

Shein, qui, selon les rumeurs, envisage une introduction en bourse aux États-Unis, s’efforce d’assainir sa réputation et de repousser les accusations selon lesquelles elle utilise le travail forcé dans sa chaîne d’approvisionnement, exploite la loi douanière américaine et vole les créations d’artistes indépendants. Elle fait face à une pression croissante de la part des législateurs et des régulateurs, qui s’inquiètent également des liens de Shein avec la Chine, le pays où elle a été fondée et où est basée principalement sa chaîne d’approvisionnement. La société a souligné les divers efforts qu’elle a déployés pour remédier à ces problèmes.

Dans son partenariat avec Sparc, Shein ne se contente pas d’acheter ses vêtements dans les centres commerciaux, elle a désormais un allié puissant à ses côtés, ce qui pourrait contribuer à légitimer l’entreprise aux yeux des régulateurs américains et à apaiser les inquiétudes des législateurs.

Pour Forever 21, son partenariat avec Shein aide le détaillant à retrouver la pertinence qu’il avait au milieu des années 2010 et à séduire une clientèle plus jeune, plus susceptible de faire ses achats en ligne que dans les centres commerciaux.

« L’approche innovante de Shein en matière d’engagement auprès des consommateurs leur donne la possibilité de proposer rapidement des tendances. Dans un paysage de vente au détail en évolution, où l’interaction numérique est devenue la pierre angulaire du commerce électronique, Shein a ouvert la voie en redéfinissant la façon dont les marques se connectent avec les consommateurs. Jamie Salter, fondateur et PDG d’Authentic, a déclaré dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis de nous associer à SHEIN, car cette collaboration s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de distribution pour les nouveaux marchés clés de la marque.”