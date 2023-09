SHEIN LIVE dévoile ses collections automne/hiver

SHEIN, le centre mondial de la mode et du style de vie, s’apprête à accueillir SHEIN Live : Front Row, une émission en direct et achetable révélant neuf nouvelles collections automne/hiver. Prévue le 24 septembre 2023 à 17 heures, cette émission spéciale de trois heures sera co-animée par l’actrice et influenceuse Teala Dunn et l’animatrice de SHEIN Renee Ariel, avec une apparition du célèbre styliste EJ King.

Les collections comprennent Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, « It » Girl, Boho Glam, Fits For All et SHEIN X. Ces nouvelles collections présentent les dernières tendances de la mode pour différents types de corps et occasions. Les téléspectateurs peuvent assister au défilé sur l’application SHEIN et sur les plateformes de médias sociaux, ce qui leur donne la possibilité d’acheter instantanément les styles du défilé.

George Chiao, président de SHEIN États-Unis, a souligné l’objectif de l’événement virtuel de présenter une gamme de vêtements diversifiée pour la saison et de connecter les fans avec leurs styles préférés. De plus, 10 millions de points SHEIN seront à gagner pendant le salon, exclusivement sur l’application SHEIN, renforçant ainsi l’engagement des passionnés de la marque.

Les récents succès de marques de mode comme PatBo et STAUD dans l’espace de diffusion en direct lors de la Fashion Week de New York soulignent la tendance croissante à tirer parti des plateformes numériques pour augmenter les ventes et la visibilité de la marque.