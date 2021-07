SHEIN fait son retour en Inde et les fashionistas de Desi sont prêtes pour les coupes

De 2018 au début de 2020, les passionnés de mode en Inde avaient une plate-forme commune pour des tenues bon marché qui étaient dupes de la mode des défilés et parfois des marques haut de gamme. En juin 2020, l’application Shein, une marque de mode business-to-consumer (B2C), fondée en 2008 et qui s’adressait principalement aux femmes et aux filles, a trouvé une mention dans la longue liste d’applications mobiles interdites par le gouvernement indien. L’application de la marque de mode, qui faisait partie des 59 applications chinoises qui sont sur le point de quitter le marché indien, a été collectivement qualifiée de « engagée dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public. . »

Au cours de l’année qui a suivi, le dernier post de l’application SHEIN sur Instagram a vu des milliers de commentaires de fashionistas indiennes répéter sans cesse la même chose : « Revenez. » Et leurs prières ont peut-être enfin été exaucées. Les utilisateurs d’Amazon Inde repérés une nouvelle bannière sur le site Web qui affirmait que Shein serait lancée lors de la vente du Prime Day. Bien que la bannière ne semble pas être en ligne pour le moment, mais de nombreux utilisateurs avaient déjà pris des captures d’écran, rapporte Live Mint. Il n’y a aucune certitude si Shein sera lancé en tant que sous-plate-forme sur le site Web d’Amazon India ou s’il fonctionnera simplement en tant que vendeur.

Shein était populaire en raison de son catalogue bon marché tout en répondant aux dernières tendances de la mode. La liste sur Amazon India a enthousiasmé les fans de Shein pour le nouveau lancement.

toute cette excitation pour shein seulement pour que je continue à m’habiller comme un fuvkboi de collège— bali🌊 (@wtfuckriti) 13 juillet 2021

Besties amazon lance shein 😭😭— Shriya (@shriyaya) 13 juillet 2021

vous savez que je suis en vous si j’attends vos réponses aussi longtemps que j’ai attendu que Shein revienne 💁🏻‍♀️— Tinder India (@Tinder_India) 13 juillet 2021

Au moment de la rédaction de cet article, SHEIN n’a pas confirmé le retour. L’année dernière, les applications mobiles qui ne verront pas un jour en Inde comprenaient TikTok, Shareit, Kwai, le navigateur UC, la carte Baidu, Shein, Clash of Kings, l’économiseur de batterie DU, Helo, Likee, le maquillage YouCam, Mi Community, CM Browser , Virus Cleaner, Navigateur APUS, ROMWE, Club Factory, Newsdog, Beauty Plus, WeChat, UC News, QQ Mail, Weibo, Xender, QQ Music, QQ Newsfeed, Bigo Live, SelfieCity, Mail Master, Parallel Space, Mi Video Call – Xiaomi, WeSync, ES File Explorer, Viva Video – QU Video Inc, Meitu, Vigo Video, New Video Status, DU Recorder, Vault-Hide, Cache Cleaner DU App studio, DU Cleaner, DU Browser, Hago Play With New Friends, Cam Scanner, Clean Master – Cheetah Mobile, Wonder Camera, Photo Wonder, QQ Player, We Meet, Sweet Selfie, Baidu Translate, Vmate, QQ International, QQ Security Center, QQ Launcher, U Video, V fly Status Video, Mobile Legends, DU Intimité.

«Le ministère des Technologies de l’information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, notamment plusieurs rapports concernant l’utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plates-formes Android et iOS pour voler et transmettre subrepticement les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l’Inde. La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l’Inde, qui empiètent en fin de compte sur la souveraineté et l’intégrité de l’Inde, est un sujet de préoccupation très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d’urgence », a déclaré le ministère de Electronique et technologie de l’information (MeitY) a déclaré.

