Shein et Temu échappent à la législation américaine sur les droits de douane et les droits de l’homme sur les importations: rapport de la Chambre

WASHINGTON – Un comité de la Chambre explorant la concurrence économique entre les États-Unis et la Chine a publié jeudi un rapport accablant reliant les géants de la vente au détail Shein et Temu à un nombre disproportionné de violations des importations.

Les entreprises chinoises de commerce électronique exploitent les failles commerciales pour importer des marchandises aux États-Unis sans payer de droits d’importation ni soumettre les expéditions à des examens des droits de l’homme, selon résultats publié par le House Select Committee sur le Parti communiste chinois.

Le rapport a révélé que les marques, qui tirent la majeure partie de leur clientèle des médias sociaux, sont probablement responsables de plus de 30% des colis expédiés quotidiennement aux États-Unis en vertu d’une disposition dite de minimis de l’article 321 du Tariff Act de 1930, qui renonce aux droits d’importation si la juste valeur au détail de l’expédition ne dépasse pas 800 $. Les importations représentaient près de 600 000 expéditions par jour l’année dernière et sont probablement plus élevées maintenant, selon les conclusions.

Les législateurs soutiennent que les violations tarifaires donnent à Temu et Shein des avantages injustes par rapport aux détaillants américains. La valorisation de Temu est estimée à plus de 100 milliards de dollars, tandis que Shein a récemment été évalué à 64 milliards de dollars.

Le rapport, qui fait suite aux travaux du comité enquête sur les problèmes de travail forcé des Ouïghours qui a commencé par une campagne de lettres en mai à Nike, Adidas, Shein et Temu, est le premier enregistrement de ces conclusions, selon le comité. Temu est exploité par la société mère chinoise Pinduoduo.

Les deux entreprises ont fait face à des allégations de violations des droits de l’homme : Shein pour du travail forcé présumé dans les usines de ses fournisseurs dans la région ouïghoure et Temu pour avoir prétendument omis de développer le respect de la loi. Loi sur la prévention du travail forcé ouïghour, rapporte le comité.

En plus des tarifs réduits, les législateurs affirment que l’échappatoire permet également aux entreprises de fournir des données moins complètes aux douanes et au contrôle des frontières des États-Unis – y compris le contrôle de conformité UFLPA – en raison du grand volume de petits colis d’une valeur inférieure à 800 dollars.

« Ces résultats sont choquants : Temu ne fait presque rien pour garder ses chaînes d’approvisionnement exemptes de travail forcé », a déclaré Mike Gallagher, un républicain du Wisconsin et président du comité du PCC de la Chambre, dans un communiqué. « Dans le même temps, Temu et Shein construisent des empires autour de l’échappatoire de minimis dans nos règles d’importation, en esquivant les taxes à l’importation et en échappant à l’examen des millions de marchandises qu’ils vendent aux Américains. »

Temu et Shein n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires sur le rapport. Temu a précédemment déclaré qu’il n’était « pas l’importateur officiel des marchandises expédiées aux États-Unis », et Shein a nié les allégations de travail forcé.

Temu a demandé à ses plus de 80 000 fournisseurs chinois d’accepter un langage empêchant l’expédition de marchandises fabriquées avec du travail forcé vers les États-Unis, mais a pris peu de mesures pour remédier aux violations tarifaires au-delà du langage « passe-partout », a déclaré le législateur.

Les détaillants américains, quant à eux, paient des millions en droits d’importation par an. Marque de vêtements Écart a payé 700 millions de dollars en 2022 en droits, H&M a payé 205 millions de dollars et le détaillant de mariage David’s Bridal a payé plus de 17 millions de dollars cette année-là, selon le rapport.

L’enquête du comité est toujours en cours.