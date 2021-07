Shein est de retour en Inde. Mais le géant du vêtement est-il bon pour l’environnement ?

C’est officiel : Shein est de retour. Alors que les soldes Prime Day commencent en Inde, les filles ont eu une agréable surprise : le géant chinois du vêtement Shein. De 2018 au début de 2020, les passionnés de mode en Inde disposaient d’une plateforme pour des tenues bon marché qui étaient dupes de la mode des défilés et parfois des marques haut de gamme. En juin 2020, l’application Shein, une marque de mode business-to-consumer (B2C), fondée en 2008, et qui s’adressait principalement aux femmes et aux filles, a trouvé une mention dans la longue liste d’applications mobiles interdites par le gouvernement indien. L’application de la marque de mode, qui faisait partie des 59 applications chinoises qui sont sur le point de quitter le marché indien, a été collectivement qualifiée de « engagée dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde, à la défense de l’Inde, à la sécurité de l’État et à l’ordre public. . » Au cours de l’année écoulée depuis, le dernier post de l’application SHEIN sur Instagram a vu des milliers de commentaires de fashionistas indiennes répéter sans cesse la même chose : » Reviens. «

Leurs prières ont été exaucées : les clients privilégiés peuvent désormais acheter des vêtements auprès de ‘Shein’ Seller sur Amazon. Marqué spécifiquement sous « Lancement du premier jour », Shein a déjà plus de 500 résultats de recherche de produits. Alors que les fashionistas indiennes ne peuvent pas attendre, Shein a été une plate-forme de vêtements qui a toujours livré aux amateurs de mode – et a toujours ruiné l’environnement dans le processus. Fondée en 2008 par Chris Xu, Shein, basée en Chine, est devenue l’une des plateformes de vente au détail de mode en ligne les plus populaires, non seulement en Inde, mais dans le monde entier, avec une présence dans plus de 220 pays. À l’heure actuelle, la marque de mode rapide est évaluée à 30 milliards de dollars, selon un rapport de Bloomberg.

Mais à part l’estimation actuelle, nous savons peu de choses sur le géant de l’habillement, et encore moins sur la façon dont les vêtements sont fabriqués. Selon un rapport d’Indigo Digital, Shein ajoute chaque jour entre 500 et 2 000 nouveaux articles sur son site Web. Shein est intégré verticalement, ce qui lui permet de passer de la conception à l’expédition en aussi peu que trois jours. Commentant la croissance de Shein, TechCrunch a écrit : « Shein fabrique en Chine comme le font de nombreux détaillants de vêtements. La différence est que Shein contrôle sa propre chaîne de production, de la conception et du prototype à l’approvisionnement en passant par la fabrication. Chaque étape est hautement numérisée et intégrée à une autre, ce qui permet à l’entreprise de produire quotidiennement des centaines de nouveaux produits adaptés aux différentes régions et aux goûts des utilisateurs. La stratégie n’est pas sans rappeler TikTok qui met en relation les créateurs de contenu et les utilisateurs en utilisant des algorithmes pour comprendre leurs habitudes en temps réel. »

En tant que géant de l’industrie de la mode rapide, Shein offre : Il a tous les derniers modèles, styles et le rend plus rapide que tout le monde. En même temps, cela entraîne un impact environnemental plus important.

Plus tôt cette année, Remake a calculé la durabilité de Shein en utilisant des mesures de durabilité internes. Shein a obtenu un zéro. Un zéro en durabilité.

« SHEIN a réalisé des bénéfices importants avec son modèle de mode rapide, mais ses pratiques de durabilité ne correspondent pas à ses déclarations publiques sur la question. Alors que de nombreuses entreprises de mode rapide tentent au moins de progresser vers une production plus durable, SHEIN n’a pas encore modifié ses pratiques de production destructrices. Son site Web n’a pas été mis à jour pour discuter des problèmes liés à son modèle économique, malgré les discussions qui ont bouillonné sur les réseaux sociaux », a écrit Remake dans son rapport.

Remake a également appelé Shein sur son voile de durabilité. SHEIN sur son site Web déclare : « Lors de la sélection des tissus, nous faisons de notre mieux pour nous approvisionner en tissu recyclé, tel que le polyester recyclé, une fibre non vierge qui a peu d’impact sur l’environnement et réduit les dommages causés au matériau d’origine. » Bien que cela semble conscient , « nous faisons de notre mieux » n’est pas une statistique, ni des résultats réels.

Shein ne rend pas non plus ses informations de fabrication publiques ou ses fournisseurs faciles à trouver. Remake a constaté qu’«un clic sur le lien California Transparency In Supply Act offre les informations suivantes :« Nous évaluons et traitons régulièrement les risques de traite des êtres humains et d’esclavage dans les chaînes d’approvisionnement des produits par le biais d’inspecteurs internes chargés d’enquêter sur les rapports internes ou tiers. de cette nature.’ La déclaration continue : ‘[SHEIN] conduite[s] audits de nos fournisseurs par des inspecteurs internes et tiers qui évaluent la conformité aux normes de l’entreprise en matière de traite et d’esclavage, en utilisant à la fois des audits annoncés et inopinés.’ Bien que cette copie puisse sembler substantielle, l’ensemble de pages ne nomme aucun fournisseur ni ne fournit les références des audits de SHEIN (ou la fréquence à laquelle les fournisseurs sont audités). Il s’agit d’une tactique courante utilisée par les marques qui ne sont pas à la hauteur des efforts de développement durable qu’elles aiment afficher. »

Alors que les marques de mode rapide ont toujours un impact dévastateur sur l’environnement, les options abordables et élégantes font souvent oublier les dégâts aux jeunes adultes soucieux de l’environnement. Dans un pays comme l’Inde, où le streetwear et la fast fashion sont monnaie courante, le coût environnemental d’une marque comme Shein n’est pas autant une préoccupation pour l’acheteur. Le fardeau des dommages n’incombe pas non plus à l’acheteur qui, dans de nombreuses circonstances, ne peut pas se permettre de faire un choix plus coûteux et respectueux de l’environnement. Il devrait incomber à Shein de minimiser ses dommages environnementaux – ce que Shein a abordé, mais cela aussi – a des défauts.

Remake a également constaté que l’affirmation selon laquelle Shein s’efforçait de minimiser les dommages causés à l’environnement pouvait être une affirmation sauvage. « SHEIN affirme qu’elle est l’une des premières marques mondiales de mode de masse à avoir travaillé dur pour minimiser son impact environnemental. L’une des manières dont le label insiste pour le faire est de ne créer que des produits «en petites quantités de 50 à 100, ce qui réduit les déchets». En supposant que cela soit vrai, SHEIN produit des milliers et des milliers de styles chaque semaine, donc même faire « seulement 50-100 » pièces dans chaque style équivaut toujours à des centaines de milliers de vêtements produits sur une base alarmante et régulière. »

Shein a été fondée par Chris Xu, un Chinois d’origine américaine diplômé de l’Université de Washington. Le détaillant s’appelait à l’origine SheInside, mais le nom a été raccourci en 2015 en Shein. Outre son impact environnemental, Shein a également été critiqué par plusieurs concepteurs et petites entreprises pour avoir copié directement des conceptions sur le T sans créditer les concepteurs.

