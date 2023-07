Shein dément les rumeurs d’introduction en bourse aux États-Unis

Le géant chinois de la mode rapide Shein a démenti vendredi Rapport Reuters cela dit il a classé confidentiellement pour une introduction en bourse aux États-Unis

« Shein nie ces rumeurs », a déclaré un porte-parole de Shein à CNBC.

Reuters, citant des sources proches du dossier, signalé l’inscription pourrait avoir lieu avant la fin de l’année.

Fondée en 2012 par Chris Xu, la marque a acquis une notoriété mondiale pour ses vêtements économiques et tendance. Shein a récemment été évalué à 64 milliards de dollars, selon Reuters.

Mais Shein, ainsi que Pinduoduo’s l’application de commerce électronique budgétaire Temu, ont été accusés d’exploiter les failles commerciales pour importer des marchandises aux États-Unis sans payer de droits ni soumettre les expéditions à des examens des droits de l’homme, selon un rapport d’un comité de la Chambre des États-Unis.

Shein a déclaré à CNBC la semaine dernière que sa politique était de « se conformer aux lois douanières et d’importation des pays dans lesquels nous opérons » et qu’elle continuerait à « faire de la conformité des importations une priorité ».

Reuters a noté que cette cotation pourrait faire de Shein la société chinoise la plus précieuse à entrer en bourse aux États-Unis depuis Didi Global.

En 2021, le géant du covoiturage a été coté à la bourse de New York à une valorisation de 68 milliards de dollars, mais a été radié moins de 6 mois plus tard en raison de la pression et des problèmes de sécurité des données des régulateurs chinois.