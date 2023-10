Shein balaie le t-shirt cardigan style vieil argent qui coûte 7 euros | Divertissement | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Shein est l’une des marques préférées de milliers de femmes à travers le monde. Le géant chinois est devenu une référence de la mode faible coût grâce à ses créations qui suivent les tendances du moment, ainsi que d’autres vêtements basiques et intemporels qui sont une valeur sûre à chaque saison.

Chaque jour, la marque met en vente de nouveaux modèles, une pratique très compliquée puisqu’il s’agit de milliers de produits différents divisés en sections. Grâce à l’un des onglets, vous pouvez voir quels articles ont le plus de succès à ce moment-là.



Pour y accéder, il suffit de sélectionner la catégorie de vêtements pour femmes et de choisir les mieux notés, un onglet qui laisse place à un large choix de robes, pulls, chemises ou pantalons qui déferlent sur les ventes. Cette semaine, l’un des modèles qui triomphe est un t-shirt bicolore qui ressemble à un cardigan grâce à son bouton sur le devant.

Le géant chinois a conçu un T-shirt tricoté à col rond ouvert et se distingue par une partie beige et l’autre noire, deux des couleurs qui caractérisent le plus le style Old Money devenu à la mode par Sofia Richie et déjà porté par des célébrités comme Meghan Markle et Hailey Bieber.



Cette tendance s’inspire des looks des riches familles américaines des années 80 et repose sur une élégance classique, avec des designs intemporels et des tons neutres très faciles à combiner et à adapter à différents styles.



Le t-shirt Shein est disponible dans différents mélanges de nuances : noir et gris, noir et marron, noir et bleu, noir et vert, noir et rose, et noir et violet. Une pièce qui coûte 7 euros et peut être acheté en quatre tailles différentes : 36 (S), 38 (M), 40/42 (L) et 44 (XL).

Ceux qui l’ont déjà acheté ont souligné son toucher doux et son confort. « Elle est de bon sexe, elle ne se froisse pas du tout », « elle est très jolie », « très originale » ou encore « pas transparente » sont quelques-uns des commentaires que l’on peut lire dans la boutique en ligne.