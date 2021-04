«Des preuves de vie et des assurances concernant son bien-être sont nécessaires de toute urgence», ont déclaré les analystes de l’ONU dans un déclaration , qui survient deux mois après que des amis de Sheikha Latifa ont publié une séquence vidéo dramatique dans laquelle elle a dit qu’elle était détenue prisonnière dans un palais de Dubaï et craignait pour sa vie.

Sheikha Latifa a été pratiquement invisible en public depuis lors, apparaissant une fois sur une photo d’un déjeuner de 2018 en présence de l’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson. À l’époque, Mme Robinson a déclaré qu’elle pensait que Sheikha Latifa était mentalement troublée et recevait de bons soins de sa famille, mais elle a dit plus tard à la BBC qu’elle avait été «horriblement trompée».

La princesse de 35 ans a tenté d’échapper à sa vie étroitement contrôlée à Dubaï à deux reprises, en 2002 et en 2018. La deuxième fois, elle s’est enfuie à bord d’un yacht, pour être enlevée par des commandos indiens qui ont attaqué le navire près de la côte de L’Inde et l’a remise aux agents de sécurité émiratis.

La préoccupation pour le bien-être de Sheikha Latifa a été renforcée par les récits de comportement sévère de son père, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, qui ont émergé lors d’une procédure de divorce déposée devant les tribunaux britanniques par l’une de ses épouses, la princesse Haya.

Un juge a conclu l’année dernière que Cheikh Mohammed avait également enlevé la sœur de Sheikha Latifah, Shamsa. Le tribunal a appris qu’elle avait été arrêtée dans les rues de Cambridge en août 2000 après avoir quitté un domaine appartenant à son père, puis emmenée en hélicoptère en France, puis ramenée par avion à Dubaï.

Dans le but d’intensifier la pression internationale, M. Haigh a déclaré que la campagne demandera la semaine prochaine aux gouvernements britannique et américain et à l’Union européenne d’imposer des sanctions financières et des interdictions de voyager à Cheikh Mohammed et à cinq autres personnes, selon lui, impliquées dans la détention de Sheikha Latifa. Parmi eux figurent le chef de la sécurité émirati, le major général Ahmed Nasser al-Raisi, que les Émirats arabes unis ont présenté comme candidat à la tête de l’organisation internationale de police Interpol, a déclaré M. Haigh.

Cheikh Mohammed, classé parmi les hommes les plus riches du monde, détient des participations et des investissements importants en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Passionné de chevaux, ses investissements incluent l’organisation de courses Godolphin, dont le cheval Essential Quality est un favori pour remporter le Kentucky Derby le 1er mai.