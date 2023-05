Sheikh Jassim fait une meilleure offre de Manchester United-sources

Le cheikh Jassim bin Hamad Al-Thani a fait une offre améliorée pour acheter Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN.

Au milieu des spéculations selon lesquelles les propriétaires actuels de la famille Glazer favorisent une offre faite par le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim est revenu avec une autre offre plus de deux semaines après que Raine Group, la banque d’affaires chargée du processus, a demandé que les propositions finales soient soumises.

Une offre faite par Ratcliffe, président de la société chimique INEOS, lors du troisième tour d’enchères a valorisé United par rapport à l’offre précédente de Sheikh Jassim et prévoyait également que les frères et sœurs Joel et Avram Glazer restent actionnaires.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il avait fait de Ratcliffe le favori pour finaliser une prise de contrôle avant que Sheikh Jassim n’augmente son offre.

Sa proposition concerne 100% du club et comprend un fonds séparé pour réaménager Old Trafford et améliorer l’équipe de joueurs. L’offre qatarie promet également de supprimer toutes les dettes accumulées au cours des 18 années de propriété de Glazer.

Les Glazers ont annoncé en novembre qu’ils examineraient des « alternatives stratégiques », qui pourraient inclure l’acceptation d’un investissement ou une vente complète.

En plus des offres de Sheikh Jassim et Ratcliffe pour acheter le club, Raine Group a également reçu des offres pour une participation minoritaire d’un certain nombre de groupes d’investissement basés aux États-Unis, notamment Elliott Management, Ares Management, Sixth Street et Carlyle.

La prochaine étape du processus consiste pour Raine à nommer un soumissionnaire préféré pour entrer dans une période d’exclusivité, ce qui accorderait à la partie choisie un accès supplémentaire aux finances du club.

Plus tôt cette année, le personnel du club devait s’attendre à des éclaircissements sur la situation de la propriété d’ici la fin de la saison, mais cette échéance n’est plus qu’à un peu plus de deux semaines.