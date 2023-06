Sheikh Jassim en a marre du processus de rachat en cours de Manchester United: rapport

Le cheikh Jassim bin Hamad al-Thani du Qatar a envoyé une cinquième et dernière offre pour acheter Manchester United.

La prise de contrôle des géants de la Premier League est actuellement en cours et Sheikh Jassim perd patience à cause du long processus. Le banquier qatari est intéressé par l’achat du club depuis l’annonce de la vente en novembre dernier.

Selon un rapport de Sky Sports, Sheikh Jassim en a assez du processus de prise de contrôle des Red Devils.

Le conseil d’administration, dirigé par Joel et Avram Glazer, a déclaré qu’il envisageait toutes les options pour dynamiser le club, ce qui inclurait de nouveaux investissements dans l’équipe. Le problème qui s’est posé est que cela fait presque sept mois que l’annonce a été faite et qu’il y a eu plusieurs offres, mais la banque d’affaires – The Raine Group – n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion.

Les propriétaires américains de Manchester United – The Glazers – visent à augmenter les flux de trésorerie afin de réaménager Old Trafford. Le coût estimé du réaménagement peut coûter entre 1 et 2 milliards de livres, ce qui couvrira l’élaboration de plans pour la construction d’un tout nouveau stade et la création de diverses autres installations.

Parmi les nombreux noms qui ont fait des offres, Sheikh Jassim et le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe, fondateur et président de la société chimique INEOS, sont ceux qui sont en mêlée pour acheter Manchester United.

Alors qu’ils espèrent racheter Glazers, des groupes d’investissement comme Elliot Management, Ares Management Corporation Sixth Street et Carlyle sont également intéressés à jouer un rôle mineur dans le club.

Alors que les Qataris veulent contrôler à 100% le club, Sir Jim Ratcliffe et sa société veulent 69% des actions. Il a été récemment rapporté que le président de la Qatar Islamic Bank avait déposé sa cinquième et dernière proposition aux Glazers sous la forme de 5 milliards de livres pour le club.

Pour en revenir aux développements sur le terrain, Manchester United a terminé sa campagne de Premier League à la troisième place. Lors de la finale de la FA Cup, les hommes d’Erik ten Hag ont été battus par leurs rivaux Manchester City par deux buts à un. Plus tôt cette saison, Manchester United a réussi à mettre fin à sa disette de trophées de six ans après avoir battu Newcastle United 2-0 en finale de la Coupe Carabao.