Shehzada: Manish Shah de Goldmines Telefilms ouvre la sortie de la version doublée en hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo devant la vedette de Kartik Aaryan

Shehzada est Kartik Aaryan starrer film très attendu en ce moment. Le film est un remake officiel de Allu Arjun vedette Ala Vaikunthapurramuloo. Le film devait sortir le 10 février et va maintenant sortir quelques jours plus tard. Il y a quelques heures à peine, Téléfilms Goldmine a abandonné la version doublée en hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo sur YouTube. Et la sortie de Shehzada n’est que dans quelques jours. Cela affectera-t-il les activités de Kartik Aaryan et Kriti Sanon film vedette maintenant ? Manich Shah de Goldmines Téléfilms a été interrogée à ce sujet. Lisez la suite pour savoir ce qu’il a à dire…

Manish Shah s’ouvre sur la libération d’Ala Vaikunthapurramuloo

Après Shah Rukh Khan et Deepika Padukone avec Pathaan, tous les regards sont désormais tournés vers Kartik Aaryan et Shehzada de Kriti Sanon. Le film a récemment fait la une des journaux dans Entertainment News pour diverses raisons. Shehzada a construit un bon battage médiatique en ligne et parmi les masses. Et maintenant, Shehzada fait la une des journaux parce que la version doublée en hindi d’Ala Vaikunthapurramuloo est disponible sur YouTube pour que les masses puissent la regarder. Manish Shah de Goldmines Telefilms dit qu’il ne comprend que son entreprise. Le producteur a déclaré que s’il avait acheté les droits du film, pourquoi quelqu’un d’autre déciderait-il les choses à sa place ?

Manish Shah a déclaré à ETimes qu’il avait dépensé beaucoup d’argent pour acheter le droit d’Ala Vaikunthapurramuloo. La sortie du film sur la chaîne YouTube était leur décision interne, révèle Manish. Il ajoute qu’il s’attendait à ce que le film soit diffusé sur une chaîne satellite. Il a partagé qu’il avait attendu un an et qu’ils avaient décidé de laisser tomber le film sur YouTube après un an.

Manish Shah RÉAGIT à la sortie d’AVPL affectant les affaires de Shehzada

Manish Shah interroge “Pourquoi les affaires de Shehzada seront-elles affectées?”. Il raisonne que le film est déjà sur Netflix et que beaucoup de gens l’ont déjà regardé. Manish Shah a également affirmé qu’Ala Vaikunthapurramuloo était également devenu l’un des films les plus regardés de 2022 sur Netflix. Il révèle qu’il n’a reçu aucun appel des créateurs de Shehzada. Interrogé sur la même chose, Manish a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les si pour l’instant.