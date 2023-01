Shehzada, le producteur d’Adipurush, Bhushan Kumar, appelle les acteurs qui facturent des frais élevés, “Pourquoi devrions-nous subir une perte”

Le producteur Bhushan Kumar a critiqué les acteurs qui facturent un montant énorme pour un seul film. Après que le réalisateur Karan Johar se soit exprimé contre le sujet, le propriétaire de TSeries s’est présenté pour partager son opinion sur les acteurs qui facturent 20 à 25 crores pour un film. La situation dans l’industrie cinématographique s’est aggravée. Alors que les films échouent au box-office ou que les acteurs sous-performants ont augmenté leurs cachets pendant la pandémie. Cela a bouleversé de nombreux cinéastes et producteurs et le producteur de Bhool Bhulaiyaa 2, Bhushan Kumar, a maintenant fini de choyer les acteurs.

Alors que certains comprennent le marché, peu d’acteurs ont augmenté leurs honoraires sans aucune marge de négociation, ne laissant aux producteurs d’autre choix que de ne pas travailler avec eux. Bhushan Kumar, qui a déjà produit de nombreux films et en attend quelques-uns, réagit fortement contre ceux qui facturent au-delà du budget d’un film.

C’est une situation bizarre à Bollywood en ce moment avec des films qui ne fonctionnent pas, des producteurs qui subissent des pertes et des acteurs qui demandent des cachets sans rapport avec leur production. Dans une récente interview, Bhushan Kumar a déclaré qu’il est injuste que les producteurs subissent de telles pertes. Lorsque les acteurs n’acceptent pas une réduction de salaire et s’en tiennent à leurs frais de devis, Bhushan a cessé de les choyer et leur a ouvert la porte pour qu’ils soient exclus du projet.

Le producteur d’Adipurush se demande pourquoi il devrait donner le montant demandé et subir une perte. Il est contre les pertes alors que les acteurs profiteraient de 20 à 25 crores, alors qu’il veut être dans une situation gagnant-gagnant où les deux parties peuvent en bénéficier. Le producteur n’a aucun problème à signer un acteur qui est coopératif et comprend l’entreprise rentable.

Dernièrement, parmi d’autres films récents de la série TSeries, Bhushan Kumar a produit Bhool Bhulaiyaa 2 qui était l’un des rares succès de 2022. Avec Kartik Aaryan, Kiara Advani et Tabu, la comédie d’horreur était un blockbuster lorsque d’autres films ont échoué. Bhushan Kumar a financé les prochains films Shehzada et Adipurush.