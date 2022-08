Shehzada : Kriti Sanon se fait MOBBED par les fans en dehors des décors du film le jour de son anniversaire ; l’actrice remercie tous pour leur amour

L’actrice de Bollywood Kriti Sanon a récemment eu un an de plus le 29 juillet et a célébré son occasion spéciale sur les plateaux de tournage de son prochain film Shehzada avec sa co-vedette Kartik Aaryan. Kriti est une chérie qui bénéficie d’un énorme nombre de fans sur les réseaux sociaux. L’actrice de Mimi a récemment été harcelée par ses fans alors qu’elle était occupée à tourner pour Sehzada à Haryana. Oui, tu l’as bien lu! Sur les plateaux de Shehzada, Kriti a vu une foule immense se rassembler pour elle alors qu’ils voulaient la saluer pour son anniversaire. La vidéo des fans rassemblés devant les plateaux est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, nous voyons une foule immense de fans de Kriti qui ont été vus en train de lui crier des voeux d’anniversaire.

Voir la vidéo –

Kriti qui tournait a entendu des fans l’acclamer et a voulu les rencontrer. Kriti a pris du temps sur son horaire de tournage chargé et a fait signe à ses fans. Elle a même exprimé sa gratitude pour leur immense amour et leur soutien. Les photos et les vidéos de Shehzada sont devenues virales et les fans en deviennent gaga. De plus, l’équipe Shehzada a apporté un gâteau pour Kriti et elle a été vue en train de le couper. Shehzada de Kriti et Kartik les a fait atterrir dans le nouvelles de divertissement.

Sur le plan du travail, Kriti a Ganpath-Part 1 avec Tiger Shroff qui sortira à Noël 2022. Elle a également Adipurush aux côtés de Prabhas dans son pipeline. On la verra également partager l’espace écran avec Varun Dhawan dans Bhediya d’Amar Kaushik.