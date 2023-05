Shehnaaz-Nawazuddin, Neha à la projection de Jogira Sara Ra Ra

Alia Bhatt et Ranveer Singh viennent de laisser tomber leur look de leur prochain film, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani, et c’est tellement foutu. Ils dégagent toutes les vibrations majeures du couple new-age de Bollywood, et les fans ne sont que ravis de les voir ensemble dans ce film de super-élite dirigé par Karan Johar après six longues années. Alia Bhatt est extrêmement belle, et les fans sont impressionnés par sa beauté et s’extasient sur son corps super chaud. Ranveer Singh est une bombasse, et ils ont l’air si bien ensemble.

Les images fixes d’Alia et Ranveer vous rappelleront également Humpty Sharma Ki Dulhania et Badrinath Ki Dulhania, et cela a l’air sacrément coloré par les images fixes, et nous espérons seulement qu’après ce film, Ranveer et Alia auront également un fan club fort ensemble, tout comme Alia et Varun, comme dans la dernière saison de l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar, l’acteur de Cirkus était très contrarié par sa Sakhi Alia, qui a choisi Varun plutôt que lui lorsqu’on lui a demandé avec qui elle avait l’air bien à l’écran par rapport à Varun et Ranveer.

Karan Johar est sacrément ému et excité en même temps pour la sortie de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani, car c’est son premier film après 25 ans en tant que réalisateur, et c’est vraiment spécial.