Shehnaaz Kaur Gill étend son soutien au projet de loi sur les réserves des femmes [Watch Video]

Shehnaaz Kaur Gill, l’actrice populaire et ancienne candidate de Bigg Boss, a récemment apporté son soutien au projet de loi sur la réserve des femmes. Dans une déclaration percutante, elle a souligné l’importance de l’égalité de représentation et d’opportunités pour les femmes en politique. Gill estime que le projet de loi permettra non seulement d’autonomiser les femmes, mais également de conduire à un paysage politique plus inclusif et diversifié. L’actrice Shehnaaz Gill a déclaré : « … C’est un grand pas en avant. Si nous bénéficions de droits et d’un traitement égal, les parents soutiendront également Je viens d’un petit village, les filles sont mariées pour qu’elles s’installent. Mais après cela, si les filles et les garçons sont traités sur un pied d’égalité, beaucoup de choses changeront dans le pays. Le soutien de Shehnaaz Gill au projet de loi sur la réserve des femmes est une déclaration puissante qui trouve un écho auprès de nombreuses personnes. Sa voix renforce la lutte en cours pour les droits des femmes et ouvre la voie à un avenir plus inclusif. Regardez la vidéo pour en savoir plus.