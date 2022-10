Shehnaaz Gill vous laisse transpercé avec sa nouvelle chanson ‘Mehbooba’; les fans disent, ‘ Koyal se bhi pyaari hai teri awaaz ‘

Shehnaaz Gill est de retour avec sa nouvelle chanson et une fois calée, elle vous laisse hypnotisé par sa voix. La chanson intitulée Mehbooba chantée par Shehnaaz vous fera pâmer avec elle. La célébrité de Bigg Boss 13 s’est rendue sur son Instagram et a partagé la vidéo qui a fait fondre des millions de cœurs. Shehnaaz régale souvent ses fans avec ces chansons originales qu’elle chante et ne parvient pas à impressionner. Continuez à briller votre étoile ! L’actrice a la voix la plus mélodieuse et elle sera certainement une concurrente difficile pour les beautés de Bollywood Alia Bhatt et Parineeti Chopra. Shehnaaz est prête pour ses débuts à Bollywood avec Salman Khan dans Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan.