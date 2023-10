Shehnaaz Gill vole la vedette avec son avatar Punjabi Kudi lors de la projection spéciale de Thank You For Coming [Watch]

Shehnaaz Gill est une vraie kudi punjabi bleue qui a conquis les cœurs avec son passage Grand patron 13. La jeune fille a parcouru un long chemin et attend maintenant la sortie prochaine de son nouveau film, Merci d’être venu qui met en vedette Bhumi Pednekar, Shibani Bedi, Dolly Singh et Kusha Kapila pour n’en nommer que quelques-uns. Le film parle du personnage de Bhumi ayant enfin un orgasme lors d’une aventure d’un soir au milieu des préparatifs de son mariage. Le film de filles fait parler de lui ces jours-ci. Aujourd’hui, une projection spéciale de Merci d’être venu a été réalisé dans la ville et Shehnaaz a volé la vedette avec son Bhangra. Dhol a été réservé pour la grande entrée des principales dames du film. Et Shehnaaz a sorti son avatar Punjabi Kudi et a dansé de tout son cœur. Regardez la vidéo ci-dessus.

Les fans de Shehnaaz sont super heureux de la voir s’amuser et ne tarissent pas d’éloges à son égard. Ils se réjouissent car Shehnaaz a l’air vraiment heureuse et profite à sa guise. Merci d’être venu sort le 6 octobre. Il est réalisé par Karan Boolani, le mari de Rhea Kapoor. Le film a reçu une réponse positive au TIFF.