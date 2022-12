Shehnaaz Gill tombe en panne en parlant de Sidharth Shukla; révèle pourquoi elle ne parle pas de lui en public [Watch video]

Shehnaz ?? tu es le plus fort en perdant la personne que tu aimes le plus qui tu considérais que tout était bouleversant et la douleur que tu as endurée je ne peux même pas imaginer ne t’inquiète pas pour ces trolls internet tu es le meilleur sid est fier de toi @ishehnaaz_gill #ShehnaazGill #SidNaaz pic.twitter.com/UAzBwsWIqj SHEHNAAZ CANADIAN FC|(Garçon fan) (@shehnaazian18) 1 décembre 2022

Shehnaaz Gill a fait preuve de bravoure depuis la perte de Sidharth Shukla et a caché ses émotions au monde. La vie de Bollywood vous avait dit que Shehnaaz ne parlerait jamais de Sidharth Shukla en public car elle était jugée et trollée. Et maintenant, alors qu’elle parlait à Ayushmann Khurrana dans son émission Shehnaaz Gill, elle s’est effondrée et a révélé la vraie raison pour laquelle elle ne parle pas de ses émotions en public car elle est censée gagner de la sympathie et plus encore. Shehnaaz s’effondre en parlant et se demande même pourquoi elle pleure. Ayushmann essaie de la consoler et la reine de cœur revient en quelques minutes et se revigore. C’est Shehnaaz Gill 2.10 comme nous l’avons dit !