Shehnaaz Gill tombe alors qu’elle et Guru Randhawa s’amusent à la plage; les fans amoureux de leur alchimie

La chimie de Shehnaaz Gill et Guru Randhawa fait la une des journaux grâce à leur nouvelle chanson Moon Rise. Guru et Shehnaaz seront vus ensemble pour la première fois dans un album et ils semblent également avoir partagé un bon lien hors écran si vous avez encore un doute à ce sujet. Regardez cette vidéo loufoque de Guru et Sana où on les voit s’amuser en tournant pour le BTS de la chanson sur la plage. Sana est absolument magnifique dans une robe rose à épaules dénudées, tandis que Guru est magnifique dans la chemise bleu clair. Et les fans sont amoureux de leur chimie pétillante et souhaitent qu’ils fassent un film ensemble car Guru aussi va bientôt faire ses débuts à Bollywood en tant qu’acteur. Les fans disent qu’ils ont l’air magiques ensemble.

Regardez la vidéo de Shehnaaz Gill et Guru Randhawa faisant des bêtises sur la plage.

Un utilisateur a commenté : ” Vous êtes l’une des femmes que j’admire vraiment en raison de vos grandes réalisations”. Shehnaaz a surmonté tous les obstacles de la vie. La perte de Sidharth Shukla l’a complètement brisée, mais elle est restée forte et ses fans la louent pour devenir ce qu’elle a. Un autre utilisateur a déclaré : « Siddharth shukla regarde du ciel ».

Shehnaaz Gill et Guru Randhawa sont à la mode depuis un certain temps en raison de leur chimie incomparable. La chanteuse l’aime aussi beaucoup et alors que Shehnaaz est une fan de Guru avant qu’elle ne devienne grande. Sana est devenue une reine avec son passage dans Bigg Boss 13 et depuis lors, il n’y a pas de retour en arrière pour l’actrice. Shehnaaz sera bientôt vue dans le film Kisi ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan. La chanson de Guru et Shehnaaz sortira le 10 janvier 2023.