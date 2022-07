Shehnaaz Gill taquine les fans ; dit, ‘Amérique ja rahi hu Sanju baba ke sath’ [Deets Inside]

Shehnaz Gill : La renommée de la saison 13 de Bigg Boss, Shehnaaz Gill, s’est imposée en très peu de temps. Shehnaaz a un énorme fan sur Instagram et ils sont toujours impatients de connaître chacune de ses mises à jour. Shehnaaz Gill a récemment été aperçue et elle a fait beaucoup de révélations en discutant avec les paparazzi. L’actrice a parlé de Sanjay Dutt. Non seulement cela, mais Shehnaaz a également obtenu des images cliquées avec ses fans. Laissez-nous vous dire que Shehnaaz Gill est prête à faire ses premiers débuts à Bollywood avec le prochain film de Salman Khan, Kabhi Eid Kabhi Diwali. Shehnaaz a été aperçue dans une robe rose dans laquelle elle était très belle. Regardez la vidéo pour plus d’informations.