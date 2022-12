Shehnaaz Gill s’est moquée d’avoir couvert tout son visage à l’aéroport; les internautes la comparent à Raj Kundra [Watch Video]

Shehnaaz Gill a récemment été aperçue à l’aéroport et à la surprise générale, l’actrice de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avait couvert son visage et évité de se faire cliquer par les déclencheurs. Et cela a invité la fille à se moquer inutilement, et elle a été comparée à Raj Kundra. Shehnaaz est devenue une cible facile en ligne et elle se fait souvent harceler pour tout et n’importe quoi. Alors que Shehnaaz se soucie de tout le roulement et des critiques, ses fans ont manifesté leur soutien à l’actrice.

Shehnaaz a souvent allégué qu’elle était passée à autre chose et avait oublié Sidharth Shukla après avoir goûté à un énorme succès, mais à maintes reprises, la fille montre qu’elle n’est rien sans Sid et qu’il est et sera toujours là avec elle quoi qu’il arrive. Mais c’est une erreur de la juger uniquement sur la base de Sidharth Shukla, il était son passé et le sera toujours, mais la fille a travaillé immensément dur et essaie de se faire une marque indépendante dans l’industrie et c’est sacrément appréciable.

Regardez la vidéo de Shehnaaz Gill évitant les déclencheurs alors qu’elle se couvrait tout le visage à l’aéroport.

Le bien-être d’une célébrité a un prix et Shehnaaz paie pour en être une. Bigg Boss 13 a donné à Shehnaaz la renommée souhaitée et aujourd’hui, elle est devenue un nom familier et a un fan fou qui la suit, où qu’elle aille, une foule immense se rassemble pour cliquer sur des photos avec elle et la fille pose joyeusement avec chacun d’eux. Et il semble que cette fois, Shehnaaz était pressée et ne voulait pas que les fans se sentent découragés, car malgré le fait qu’elle ait été repérée dans un lieu public, elle n’a pas cliqué sur les photos avec eux et a donc tout couvert. De nombreux paparazzi se sont confondus avec Katrina Kaif et nous ne la blâmons pas. Après elle, elle était Punjab ki Katrina Kaif et le sera toujours. Mais comme Salman Khan aide qu’elle a même laissé Kat derrière l’impopularité et qui sait mieux que la superstar.