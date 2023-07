Shehnaaz Gill se transforme en une belle mariée, son éclat est incontournable | Regarder la vidéo

Shehnaz Gill était absolument magnifique dans son récent look de mariée. Elle portait un beau lehenga rouge avec une broderie dorée complexe et l’a associé à des bijoux indiens traditionnels, notamment un maang tikka, un collier et des boucles d’oreilles. Son maquillage a été fait à la perfection et elle a complété son look avec une dupatta rouge drapée sur sa tête. Elle ressemblait à une vraie mariée indienne et ses fans ne pouvaient s’empêcher de s’extasier sur son magnifique look de mariée. Sa relation avec le défunt acteur Sidharth Shukla avait fait la une des journaux à l’époque alors que le couple était sur le point de se marier. Mais l’actrice a traversé un chagrin traumatique lorsque Sidharth Shukla a succombé à une crise cardiaque en 2021. Depuis, Shehnaz se concentre sur la construction de sa carrière.