Shehnaaz Gill se sent dépassée après qu’un fan tombe en panne et offre son kada, la vidéo devient virale

Shehnaaz Gill continue de gagner le cœur des gens, et son fandom s’agrandit et s’améliore de jour en jour. La raison principale derrière le fan fou qui suit est la reconnaissance de l’actrice envers l’amour de ses fans. Récemment, la star de Bigg Boss 13 a rencontré une fan girl, qui est tombée en panne après l’avoir rencontrée. Shehnaaz la serra dans ses bras et la consola.

Plus tard, la fille s’est mise à genoux, ce qui a un peu embarrassé Shehnaaz. La fan a souhaité lui offrir un Kada, et elle a même voulu lui faire porter le bracelet. Shehnaaz a demandé à son fan de se lever et de contrôler ses sentiments, car ils étaient capturés. Mais la fan ne se souciait pas des paps, et elle a continué à convaincre Gil. Une femme (probablement un garde) est intervenue pour repousser le ventilateur, mais Shehnaaz lui a demandé de reculer et a exprimé son mécontentement à ce sujet. Enfin, Shehnaaz prit le cadeau et la serra de nouveau dans ses bras.

Voir la vidéo





Dès que la vidéo a fait surface, les internautes ont fait l’éloge de Gill. La majorité des internautes ont adoré le fait que Shehnaaz sait reconnaître les fans, et ils sont devenus gaga d’elle.