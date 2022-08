Shehnaaz Gill rompt son silence après avoir été évincée du Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan

Des rapports ont fait le tour de Shehnaaz Gill, qui faisait auparavant partie du prochain film de Salman Khan, Kabhi Eid Kabhi Diwali, a été évincée du projet parce qu’elle a signé un autre projet. Il a également été signalé que Shehnaaz avait abandonné Salman sur Instagram, ce qui a alimenté les rumeurs. Cependant, Shehnaaz a finalement rompu son silence sur la question.

Réagissant à sa sortie soudaine de Kabhi Eid Kabhi Diwali, Shehnaaz a écrit sur Instagram : “Lol ! Ces rumeurs sont ma dose quotidienne de divertissement depuis ces dernières semaines (rofl emoji). J’ai hâte que les gens regardent le film et bien sûr moi aussi dans le film (deux émojis cœur).”

Selon les rapports, Shehnaaz est jumelé avec le chanteur-acteur Jassie Gill dans Kabhi Eid Kabhi Diwali après qu’Aayush Sharma ait quitté le film à la dernière minute en raison des différences créatives. Ils ont une jolie histoire d’amour. Alors que Salman romancera Pooja Hegde, Raghav Juyal romancera Malvika Sharma.

Plus tôt, Shehnaaz s’était adressée aux trolls qui l’avaient critiquée pour son comportement trop amical avec Salman lors de la fête de l’Aïd d’Arpita Khan. Alors que Shehnaaz aime toute l’adulation et la popularité qu’elle a sur les réseaux sociaux, elle estime que cette renommée n’est qu’une phase temporaire. Elle pense que si elle continue à travailler dur, cette renommée durera un peu plus longtemps, mais elle est parfaitement consciente qu’un jour tout cela disparaîtra.