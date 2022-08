Shehnaaz Gill rompt le silence sur ses rumeurs de rencontres avec Raghav Juyal, dit “hum kisi ke saath…”

L’actrice Shehnaaz Gill, qui est devenue un nom connu après son passage dans l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss, a fait la une des journaux après que des informations selon lesquelles elle fréquenterait le danseur, chorégraphe, acteur et présentateur de télévision Raghav Juyal ont fait surface en ligne. Les usines de rumeurs ont été en effervescence avec la nouvelle que les deux sont assez proches l’un de l’autre. Shehnaaz et Raghav seraient vus en train de partager un espace d’écran dans la vedette de Salman Khan, Kabhi Eid Kabhi Diwali. Peu de temps après que des informations selon lesquelles Shehnaaz et Raghav sortent ensemble se soient répandues sur les réseaux sociaux, les deux stars ont commencé à suivre une tendance avec des fans attendant une annonce officielle du duo.

Mercredi, lorsque Shehnaaz Gill a fait une apparition à Mumbai lors du lancement de la chanson de son frère Shehbaz Badesha, Shehnaaz a été invitée à commenter les rapports de liaison.

Lors de l’événement, Shehnaaz a été vu en train de le tuer dans un crop top noir associé à un short noir et un blazer rouge.

En s’adressant aux médias lors de l’événement de lancement de la chanson de son frère, Shehnaaz a déclaré que si quelqu’un est repéré avec une personne ou sort pour une sortie décontractée, cela ne signifie pas qu’ils sont en couple. “Media jhoot kyun bolti hai? Media har bar jhoot bolti hai et kuch bi bolti hai. Hum kisi ke saath khade ho jayein ya kisi ke saath ghum lein toh relation mein hai? Nahin na…toh bas, media fizool bolti hai. Ab main hyper ho jaungi”, a déclaré Shehnaaz aux médias dans une vidéo virale de l’événement.





Shehnaaz a ensuite empêché les médias de lui poser des questions personnelles et a promis que lors de sa prochaine apparition pour son propre projet, elle répondrait à toutes les questions des médias.

Plus tôt ce mois-ci, Shehnaaz avait réagi aux informations faisant état de sa sortie de Kabhi Eid Kabhi Diwali. S’adressant à ses histoires Instagram, Shehnaaz a rejeté toutes les rumeurs de sa sortie du film vedette de Salman Khan. “Lol, ces rumeurs sont ma dose quotidienne de divertissement depuis ces dernières semaines. J’ai hâte que les gens regardent le film et bien sûr moi aussi dans le film”, a-t-elle écrit.