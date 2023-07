Shehnaaz Gill révèle qu’elle a été trahie et abandonnée dans ses relations

Shehnaaz Gillune actrice très appréciée, est bien connue pour son dévouement sans fin à son supposé partenaire, Sidharth Shukla, décédé dans la quarantaine. Shehnaaz s’est perdue après son décès et a eu du mal à faire face à son chagrin. Mais maintenant que l’actrice est redevenue elle-même et a repris le jeu, sa vie personnelle fait souvent la une des journaux. Shehnaaz a récemment été interrogée par Instant Bollywood si elle avait déjà vécu une trahison amoureuse.

Elle a dit qu’elle n’avait jamais trahi personne mais qu’elle avait toujours été trahie. Selon elle, « Quand on apprend que son partenaire a un œil vagabond, on recule. »

Les débuts de Shehnaaz

Tout en parlant du travail de Shahnaz, cette année, elle a fait ses débuts à Bollywood avec le film à gros budget de Salman Khan « Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan ». Parallèlement, on la verra bientôt dans « Thank You for Coming » avec Bhumi Pednekar et Anil Kapoor.

Shehnaaz Gill révèle qu’elle ne se soucie plus des relations