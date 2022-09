Ce n’est un secret pour personne que Shehnaaz Gill partage un lien spécial avec Salman Khan depuis qu’elle est apparue sur Bigg Boss 13. Elle est devenue la préférée de Salman et Dabangg Khan s’est même déclarée la candidate la plus unique de l’émission de téléréalité controversée. Alors que Shehnaaz est sur le point de faire ses grands débuts à Bollywood avec le prochain film de Salman, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, elle a révélé que Salman la motive beaucoup à continuer à avancer dans la vie.

Au cours de son entrevue avec Connect FM Canada, Shehnaaz a déclaré qu’une chose qu’elle a apprise de Salman est de continuer à avancer dans la vie, quoi qu’il arrive. Il lui a dit qu’elle peut aller très loin dans la vie si elle travaille dur et la motive beaucoup.

Elle a dit que lorsque vous vivez seul et que vous venez d’une petite ville, vous avez tendance à grandir en tant que personne. Elle a ajouté qu’il ne faut jamais cesser de grandir et qu’elle continue de grandir et d’apprendre des gens qui l’entourent. Elle a dit que tout le monde t’apprenait quelque chose. Elle a le sentiment que tous ceux qu’elle a croisés, bons ou mauvais, lui ont appris quelque chose. Ils lui ont appris à gérer les situations et ont mentionné qu’elle est assez forte pour faire face aux situations.

Il y a quelques mois, Shehnaaz a été brutalement humiliée pour son comportement avec Salman lors de la fête de l’Aïd d’Arpita Khan Sharma. Elle a été vue étreignant et embrassant Salman. Cependant, Shehnaaz est restée imperturbable par les trolls et a déclaré qu’elle n’avait pas besoin d’expliquer le type d’équation qu’ils partagent car elle est pure.

Lors de la finale de Bigg Boss 15, Salman a conseillé à Shehnaaz de passer à autre chose après la mort de Sidharth Shukla. Shehnaaz et Sidharth sont devenus très proches l’un de l’autre dans Bigg Boss 13 et leurs fans les ont surnommés SidNaaz. Elle continue de garder Sidharth dans son cœur et son esprit et essaie de le rendre fier.