Shehnaaz Gill refuse de poser en solo pour les paparazzi, Internet se divise sur l’attitude de l’actrice

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Shehnaaz Gill est si aimée ? Eh bien, l’une des principales raisons est son comportement honnête et courtois. Shehnaaz porte son cœur sur sa manche et elle respecte également les autres artistes.

Récemment, Shehnaaz a été sollicité alors qu’il participait au Bigg Boss 16 de Salman Khan. Gill a été repéré avec le chanteur et rappeur MC Square, et ils ont fait la promotion de leur single « Ghani Syaani » dans l’émission. En posant pour les médias, les paparazzi ont demandé la photo solo de Shehnaaz. Mais l’actrice a refusé de poser en solo, ‘solo kyu ?’ Gill a demandé à paps de la cliquer avec MC Square, car elle est ici pour promouvoir la chanson avec un nouvel artiste.

Dès que la vidéo a fait surface, elle a divisé Internet. Alors qu’il y avait des gens qui trollaient Gill pour avoir jeté son attitude envers les paps. Il y avait des internautes qui ont loué sa position. Un utilisateur a écrit : “Pour les personnes qui parlent de Sana, veuillez voir les paps demander des photos en solo… comme c’est insultant pour sa co-artiste, elle est également ici pour promouvoir son travail, mais ils ne s’intéressent qu’aux photos et n’en parlent pas. .elle traite très bien les paps et pose également pour des photos en solo avec chacun d’eux. ” Un autre utilisateur a écrit: “Après avoir regardé la vidéo complète, elle a raison. Elle est ici pour promouvoir sa chanson avec MC Square et non pour elle-même. Elle est bien trop réel pour le monde réel. #ShehnaazGill est clair comme réel. Un internaute a ajouté : “Elle n’a pas laissé les papas prendre des photos en solo car ce serait insultant pour MCsquare. C’est ce qu’on appelle être professionnel avec nos coacteurs et leur accorder le plus grand respect.”

L’un des internautes a critiqué les paparazzi et a déclaré “Shehnaaz g solo? Ye Kia comportement he wo Song promouvoir krny ai hé… nouveau venu k sath ai he … solo pic dy gii to acha thodhi lgy gaa … paparazzi ko b soch k bolna chahiy…! Khud soch k nahi bolna, Fir blâme la célébrité pr aa jaata hé.”