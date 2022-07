Shehnaaz Gill recrée la chanson Kitaben Bahut Si de Shah Rukh Khan-Shilpa Shetty ; les fans disent, ‘Cuteness Overload’ [Watch Video]

Shehnaaz Gill est l’une des célébrités les plus populaires en ce moment. Elle est devenue un nom familier après Bigg Boss 13, et elle a un énorme fan qui la suit. L’actrice continue de traiter ses fans sur les réseaux sociaux avec des photos et des vidéos incroyables d’elle-même. Les séances photos de l’actrice attirent l’attention de tous. Mais, récemment, une vidéo du Shehnaaz a attiré tous les projecteurs. Elle a recréé la chanson Kitaben Bahut Si de Shah Rukh Khan et Shilpa Shetty de Baazigar avec un ami et designer, Ken Ferns.

Shehnaaz l’a sous-titré comme suit : “tu hi toh mera dost hai @iamkenferns #shehnaazgill”. Eh bien, Shehnaaz a l’air super mignonne dans la vidéo, et ses fans en deviennent gaga. Un fan a commenté : “Vous êtes adorables tous les deux.” Un autre fan a écrit : “Oh mon Dieu !! Quelle belle fée Shehnaaz !! Tout mon temps pour te voir Shehnaaz. Continue de briller dans le monde Ma princesse Shehnaaz !”

Récemment, Shehnaaz avait assisté à un événement à Mumbai où elle avait rencontré un fan. La fan est devenue émue après avoir rencontré sa star préférée, alors l’actrice l’a serrée dans ses bras. La vidéo du même était devenue virale sur les réseaux sociaux.

Parlant des films de Shehnaaz, l’actrice sera ensuite vue dans Kabhi Eid Kabhi Diwali qui met en vedette Salman Khan dans le rôle principal. L’annonce officielle de son casting n’a pas encore été faite, mais ses photos des décors ont été divulguées en ligne. Le film marquera les débuts de Shehnaaz à Bollywood, et ses fans l’attendent avec impatience.

Réalisé par Farhad Samji, Kabhi Eid Kabhi Diwali met également en vedette Pooja Hegde, Venkatesh et Jassie Gill. Apparemment, Shehnaaz est jumelé en face de Jassie dans le film. Le film devrait sortir en décembre de cette année.