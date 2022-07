Shehnaaz Gill recrée la chanson de Shah Rukh Khan-Shilpa Shetty de Baazigar, la vidéo devient virale

Shehnaaz Gill, Katrina Kaif du Pendjab, est très active sur les réseaux sociaux. Elle partage souvent des vidéos et des photos avec leurs millions de fans sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a publié une vidéo dans laquelle on peut la voir recréer la célèbre chanson Kitaben Bahut Si de Shah Rukh Khan de Baazigar.

Dans la vidéo, on peut la voir en train de lire un livre et assise sur un tabouret. Partageant la vidéo, elle a écrit : “tu hi toh mera dost hai”. En un rien de temps, la vidéo est devenue virale. Un de ses fans a écrit : «

Notre reine #ShehnaazKaurGill est la meilleure #Shahnaazian #sidnaaz pour toujours mare jan love. Un autre m’a dit: “Oh mon Dieu !! Quelle belle fée Shehnaaz !! Tout mon temps pour te voir Shehnaaz. Continuez à briller dans le monde Ma princesse Shehnaaz !

La troisième personne a mentionné, “Hw adorable vous êtes tous les deux.” Le quatrième a commenté: “De belles femmes”. Le cinquième a dit: “Tu es la première chose que je veux voir chaque matin et la dernière chose que je veux voir avant de m’endormir.”

Regarder la vidéo:







Plus tôt, Shehnaaz Gill a révélé qu’elle adorait regarder Shah Rukh Khan dans des rôles négatifs. Elle a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle a parlé de ce qu’elle aime et n’aime pas tout en jouant au tir rapide.

On peut l’entendre dire, elle a dit: «Mai aajkal Shah Rukh Khan ke saare picture dekh rahi hoon purani. J’aime Darr, Baazigar. (Je regarde les films du vieux Shah Rukh Khan depuis quelques jours). Lorsqu’on lui a posé des questions sur sa chanson préférée du film, elle a commencé à chanter “Tu hai meri Kiran”. Elle a également parlé de sa nourriture préférée dans sa vidéo.

Shehnaaz a été très active après Bigg Boss 13. Cette année, elle a fait ses débuts sur rampe. Elle a également donné sa première performance sur scène à Umang 2022. Lors de la cérémonie annuelle de remise des prix dédiée à la police de Mumbai, Gill a dansé sur des chansons à succès comme Chikni Chameli et Naach Punjabbaan. Elle a fait sa marque à Pollywood avec le film à succès Honsla Rakh face à Diljit Dosanjh. Actuellement, Gill tourne également pour Kabhi Eid Kabhi Diwali de Salman Khan