Shehnaaz Gill réagit ENFIN à trouver l’amour après Sidharth Shukla; dit, ‘Ab main hyper ho jaungi’ sur les rumeurs de liaison avec Raghav Juyal

Shehnaaz Gill est devenu un nom très populaire dans l’industrie de la télévision. En fait, à Bollywood aussi, elle est assez célèbre. Elle est prête à faire ses débuts à Bollywood avec Salman Khanest Kabhi Aïd Kabhi Diwali. Le film a cependant été renommé. C’est récemment que Shehnaaz Gill a fait la une des journaux à cause de rumeurs de liaison. La rumeur disait qu’elle avait retrouvé l’amour en chorégraphe et animatrice Raghav Juyal. Des chuchotements se faisaient entendre qu’ils s’aimaient beaucoup l’un l’autre. Mais maintenant, Shehnaaz elle-même a démenti toutes ces rumeurs.

Entertainment News: Shehnaaz Gill parle de sa liaison présumée avec Raghav Juyal

La diva a récemment assisté à l’événement de lancement de la chanson de son frère. Elle a été interrogée sur les rumeurs de liaison. À ce sujet, elle a rejeté toutes les spéculations et l’a qualifiée de mensonge. Elle a déclaré que si quelqu’un est repéré avec quelqu’un ou si quelqu’un part en vacances avec quelqu’un, cela ne signifie pas qu’ils sortent ensemble. Elle a été citée en disant: “Media jhoot kyun bolti hai? Media har bar jhoot bolti hai et kuch bi bolti hai. Hum kisi ke saath khade ho jayein ya kisi ke saath ghum lein toh relation mein hai? Nahin na … toh bas, media fizool bolti hai. Ab main hyper ho jaungi.”

Shehnaaz Gill s’amuse à l’événement

Lors de l’événement de lancement de la chanson, Shehnaaz Gill était au meilleur de sa forme. Elle a dansé avec tous les invités qui ont assisté à l’événement. Les vidéos et photos de la fête sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Elle avait l’air mignonne et jolie en short noir, un haut et un blazer rouge. Les cheveux attachés en une queue de cheval élégante et un maquillage parfait, Shehnaaz était tout simplement à son meilleur.

