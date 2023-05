Shehnaaz Gill réagit aux trolls qui se moquent de son jeu dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan : ‘Jald aapko meri. ..’

Shehnaaz Gill réagit aux trolls qui se moquent de son jeu dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan

Shehnaaz Gill, qui a récemment fait ses débuts à Bollywood dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan, a parlé de la pêche à la traîne pour son rôle dans le film dans une récente interview.

Dans une interview avec le Bombay Times, Shehnaaz Gill a expliqué que l’industrie n’est pas ouverte à tout le monde et a déclaré : « Main yeh bolna chahti hoon ki industry open nahi hoti, open karni padti hai (l’industrie n’est pas ouverte à tout le monde, il faut faites votre espace). Il faut travailler sur soi apne aap ko change karke (en se changeant). Mere liye kuch bhi open nahi hai, main jo kar rahi hoon, apni mehnat se kar rahi hoon. (rien n’est ouvert pour moi, quoi que je fasse, je le fais grâce à mon travail acharné).

Elle a ajouté: « J’ai toujours été inspirée par moi-même. Je pense sincèrement que si vous voulez grandir dans la vie, vous devez être ouvert au changement et travailler sur vous-même. Faites-le jour après jour… prenez votre temps, mais introduisez ce changement en vous-même. Faites-le jour après jour… prenez votre temps, mais introduisez ce changement en vous car c’est important. Si vous vous présentez comme vous êtes et que vous donnez tout ce qui est nouveau à votre public, il s’ennuiera. Hum public figure hain (nous sommes des personnalités publiques) et si nous n’offrons pas de variété au public, ils s’ennuieront de nous.

Promettant aux internautes de s’améliorer, Shehnaaz Gill a déclaré : « J’ai participé à des ateliers. Aur jaise aapko farak meri style mein aaj dikh raha hai, meri agissant mein bhi zaroor dikhai dega bahut jald. (La façon dont vous avez vu l’amélioration de mon style, vous verrez bientôt l’amélioration de mon jeu aussi).

Dirigé par Farhad Samji, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan met en vedette Salman Khan, Pooja Hegde et Daggubati Venkatesh. Le film met également en vedette Shehnaaz Gill, Palak Tiwari, Siddharth Nigam, Jassie Gill, Vinali Bhatnagar, Bhumika Chawla et Raghav Juyal, entre autres, dans des rôles clés. Sorti le 21 avril, le film a collecté Rs 182,7 crore au box-office mondial.

Pendant ce temps, Shehnaaz Gill qui a essayé le rôle de Sukoon dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan sera ensuite vu dans le film 100% barré par Sajid Khan. L’actrice partagera l’écran avec Nora Fatehi et Reteish Deshmukh dans le film. En dehors de cela, l’actrice a également un titre sans titre de Rhea Kapoor dans le pipeline.

Lire Shehnaaz Gill a l’air sexy sans effort dans une mini-robe rouge, un look mouillé, les fans disent « haye garmi »