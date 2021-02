Ancien le chef La candidate Shehnaaz Gill s’est rendue jeudi sur son compte Instagram pour partager certaines de ses magnifiques photos de la vallée du Cachemire. La chanteuse-actrice tourne avec le rappeur Badshah pour son prochain clip vidéo au Cachemire. Dans ses derniers clics, Shehnaaz porte une tenue traditionnelle du Cachemire et a sous-titré l’image avec un cœur rouge. Les fans tombent amoureux de ses adorables photos et reçoivent également de nombreux commentaires la louant.

Shehnaaz, également appelée Katrina Kaif du Pendjab, est très active sur les réseaux sociaux et tient ses fans au courant de ses activités en partageant des photos et des vidéos. Elle est suivie par 6,8 millions de personnes sur son compte Instagram. Shehnaaz et Badshah ont tous deux partagé des photos du merveilleux endroit, laissant les fans enthousiasmés par la chanson qui devrait sortir d’ici la fin du mois.

L’actrice punjabi a partagé le 3 février une image d’elle avec Badshah. Au déclic, elle a été vue appuyée sur ce dernier. Le duo était habillé de vêtements chauds comprenant des vestes et des gants. Shehnaaz a légendé le message en disant « à venir » et un cœur rouge. La même image a également été partagée par le rappeur et il l’a sous-titrée en disant que cette fille est folle.

Shehnaaz est devenu un visage populaire en Inde grâce à Bigg Boss 13, où elle était aimée et aimée du public indien. L’actrice a également fait une apparition dans la saison 14 de l’émission de télé-réalité. Plus tôt, elle a également été vue dans une émission de télévision nommée Mujhse Shaadi Karoge, mais en raison de la pandémie de coronavirus, le spectacle a dû se terminer.

L’actrice sera ensuite vue dans un clip vidéo en face de Sidharth Shukla. La chanson est chantée par Shreya Ghosal et composée par Arko. C’est leur troisième chanson après Shona Shona et Bhula Dunga.