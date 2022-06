Shehnaaz Gill profite du coucher de soleil sur un yacht, Raghav Juyal dit que “personne ne peut égaler…”

Shehnaaz Gill ne manque jamais de nous faire sourire avec ses photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a mis en ligne une vidéo dans laquelle on peut la voir danser et profiter du coucher de soleil sur un yacht. Partageant la vidéo, elle a écrit: “Des couchers de soleil fascinants #shehnaazgill.”

Raghav Juyal a commenté la vidéo et a écrit: “Magnifique … ..Sunset Mais personne ne peut égaler les vagues.” L’un des fans a commenté: “Tellement beau d’aimer ça.” Le second a mentionné: “Une si belle bobine avec une belle âme.” La troisième personne a dit: “Hé ma belle, tu as volé la beauté de Sunset.”





Plus tôt, Shehnaaz Gill a été repéré à l’aéroport. Elle a été vue en train de fuir les paps. La vidéo de la même chose est devenue virale dans laquelle elle portait un sweat à capuche rouge qu’elle utilisait également pour cacher sa tête.





Quand les gens ont vu la vidéo, ils se sont moqués de son côté idiot et certains ont prétendu qu’elle cachait son visage et courait parce que le projet n’avait pas encore été révélé et était donc secret.

Shehnaaz a également mis en ligne des vidéos de son voyage sur Instagram, la montrant avec Raghav et Siddharth. On peut les voir se moquer les uns des autres alors qu’ils sont dans la voiture dans l’une des vidéos de Siddharth. Dans une autre vidéo, on pouvait la voir s’amuser à l’aéroport tout en dansant et en gardant ses deux bras à l’extérieur du sweat à capuche.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Shehnaaz pourrait faire ses débuts à Bollywood dans Kabhie Eid Kabhi Diwali, avec Salman Khan. Dans le film, qui met également en vedette Pooja Hegde face à Salman, elle aurait une relation amoureuse avec Jassie Gill.