Shehnaaz Gill profite du coucher de soleil avec Guru Randhawa dans une vidéo molle, les fans défendent l’actrice pour avoir quitté Sidharth Shukla

Shehnaaz Gill a toujours été une star du peuple, et ils sont toujours prêts à défendre leur charmeur Chulbuli contre les ennemis et les opposants. Hier, le chanteur Guru Randhawa a laissé tomber une bobine où lui et Gill sont occupés à admirer la beauté de la nature.

Dans la vidéo, Shehnaaz prend une vue sur le coucher du soleil, puis s’appuie sur Guru. Ils deviennent tous les deux pâteux et leur gentillesse a capturé l’écran. Randhawa a partagé la bobine avec la légende, “Quel beau coucher de soleil #moonrise. Pai chaman gayian avec Shehnaaz.”

Voici la vidéo







Dès que Guru a partagé la bobine, des internautes trop sensibles ont commencé à se moquer de Shehnaaz pour avoir quitté Sidharth Shukla. De nombreux utilisateurs ont tenté de faire échouer la tentative de Gill de trouver le bonheur. Mais les fans de Shehnaaz ont sauté dans la défense et ont vaincu la haine. Plusieurs fans de Gill ont déclaré que c’était bien si elle était passée à autre chose, et il est grand temps que même les internautes passent à autre chose. Un utilisateur a écrit : “Har koi yaha juge hay k time nhi laga bhoolne yeh oh bol k kyun Bhai khush bhi nhi rehne doge kya kisi ko jo true fan hay oh ayise négatif nhi spread karte s’il te plait arrête la négativité jinki life hay unko jeenedo aapko dukh hay toh s’il vous plaît Kone peut baith k rote raho khud ok ayise Sana ko blâmer les maths Karo koi b (Tout le monde ici est un juge pour remarquer que Shehnaaz a quitté Sidharth si rapidement. Les vrais fans ne peuvent pas voir son bonheur. S’il vous plaît, arrêtez la négativité et laissez-la vivre. Ne blâmez pas Sana).

Un autre utilisateur a écrit : « Aage bdho Sana Sid ni h apke beech ab Ager guru Bhai k sth aap khus ho to beshq aage rishta badhao (Déplacez-vous sur Sana, Sid n’est plus là. Si vous êtes satisfait de Guru bhai, alors prenez ceci relation vers l’avant).” L’un de ses fans a déclaré: “Les ennemis ki jali padi hai … shehnaazgill koi kasar nahi chhdti les ennemis ko jalane mein wow shehnaazgill incroyable (Les ennemis sont furieux et Shehnaaz Gill sait comment tuer les ennemis comme un pro wow Shehnaaz Gill incroyable). ” Shehnaaz et Guru seront vus dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan, et cela pourrait être un aperçu de leur chimie à l’écran.

LIS: Bigg Boss: Abdu Rozik, Shehnaaz Gill, Tejasswi Prakash, célébrités devenues célèbres après avoir participé à l’émission de Salman Khan