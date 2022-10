Shehnaaz Gill pose avec Allu Arjun, R Madhavan ; discute avec Sai Pallavi aux Filmfare Awards South 2022

Les Filmfare Awards South 2022 se sont tenus à Bangalore le 9 octobre où les meilleurs films et les meilleurs talents du cinéma tamoul, télougou, kannada et malayalam ont été honorés. La sensation des médias sociaux Shehnaaz Gill a surpris tout le monde en assistant à la cérémonie et a ébloui les spectateurs avec son look traditionnel.

Shehnaaz portait un sari Kanjivaram vert-doré pour la soirée de remise des prix. La participante de Bigg Boss 13 a accessoirisé son look avec un collier traditionnel et des boucles d’oreilles et des bracelets assortis. Ses magnifiques photos de l’événement se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet et maintenant, certaines de ses vidéos deviennent également virales.

Dans l’une des vidéos, on la voit assise près d’Allu Arjun qui a reçu le prix du meilleur acteur – Telugu pour sa performance sensationnelle dans Pushpa: The Rise, le film indien le plus rentable de l’année. L’acteur d’Ala Vaikunthapurramuloo a opté pour un look entièrement noir pour l’événement Filmfare.

On voit Shehnaaz avoir une conversation chuchotée avec l’actrice de Gargi Sai Pallavi dans une autre vidéo. Les deux partagent un rire chaleureux dans le clip. Sai a également remporté le prix de la meilleure actrice – Telugu pour son rôle charmant dans le drame romantique Love Story dans lequel elle a été jumelée avec l’acteur de Laal Singh Chaddha, Chaitanya Akkineni.

L’actrice de Honsla Rakh a également été vue en train de poser avec R Madhavan, star de Rocketry: The Nambi Effect, pour une photo de groupe dans une autre vidéo. Les deux ont également été vus dans une profonde conversation l’un avec l’autre. La star de Vikram Veda n’a été nominée pour aucun des prix et est venue montrer son soutien aux gagnants et aux nominés.









Pendant ce temps, Shehnaaz devrait faire ses débuts à Bollywood avec Salman Khan dans le film d’action-comédie de Farhad Samji, Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Prévu pour sortir plus tard cette année, le film met également en vedette Palak Tiwari, Pooja Hegde, Jassie Gill, Venkatesh et Siddharth Nigam, entre autres.