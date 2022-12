Shehnaaz Gill partage des photos romantiques avec Vicky Kaushal alors qu’ils tournent pour l’émission de discussion de l’ancien

Vicky Kaushal et Punjab Ki Katrina Kaif Shehnaaz Gill se sont réunis sur les plateaux de la prochaine émission de chat de ce dernier et les photos rendent les fans excités pour l’émission avec impatience ! Mercredi, Shehnaaz a posté un tas d’affiches avec Vicky, qui est actuellement occupée à promouvoir son prochain film Govinda Naam Mera, et leurs fans n’ont tout simplement pas pu contrôler leur excitation.

À côté des photos, Shehnaaz a écrit : « Très rarement, vous rencontrez une star qui vous fait sentir que vous êtes l’une d’entre elles. Très rarement, vous avez le sentiment que vous connaissez cette personne depuis des lustres et qu’elle fait partie de la famille. avez-vous l’impression de connaître cette personne comme si elle faisait partie de la famille. Je suppose que c’est ce qu’est une vraie star. @vickykaushal09 Je suis ravie de vous avoir rencontré à nouveau et la conversation d’aujourd’hui était plus que de simples conversations… Je ne vous souhaite rien mais le succès, la bonne santé et la positivité toujours. Tout le meilleur pour #GovindaNaamMera Waheguru Mehar Karev. Le super hit du film Tuhadi Hove.





Vicky a également partagé les photos sur son histoire Instagram et a écrit une note douce pour Shehnaaz. Il a écrit: “Un tel plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous Shehnaaz. Vous êtes une âme si pure! Je ne vous souhaite que le meilleur dans la vie. Vicky x Shehnaaz”, accompagné d’un tas d’émoticônes au cœur blanc.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Shehnaaz sera vue dans le film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jan aux côtés de Salman Khan et Pooja Hegde, qui devrait sortir en salles à l’occasion de l’Aïd 2023. En dehors de cela, elle a également, un film comique 100% opposé à John Abraham, Riteish Deshmukh et Nora Fatehi dans son minou. Vicky, quant à elle, attend la sortie de son prochain film Govinda Naam Mera qui sortira sur Disney + Hotstar le 16 décembre 2022. Govinda Naam Mera marque le deuxième film de Vicky sous la bannière Dharma Productions après le film d’horreur Bhoot Part One : The Haunted Ship , qui a suscité une réponse positive du public.

Ce film sera la deuxième sortie numérique de Vicky après son très acclamé Sardar Udham. Pendant ce temps, Vicky sera également vue dans le prochain film de comédie romantique sans titre du réalisateur Laxman Utekar aux côtés de Sara Ali Khan. En dehors de cela, il a également le film du réalisateur Anand Tiwari aux côtés de Tripti Dimri et le prochain biopic de Meghna Gulzar, Sam Bahadur, sur feu l’ancien chef de l’armée, le maréchal (à la retraite) SaM Manekshaw, face à Fatima Sana Shaikh et Sanya Malhotra.