Shehnaaz Gill parle de ses projets de mariage et de la qualité qu’elle veut chez son mari [Watch video]

Le parcours de Shehnaaz Gill de Bigg Boss 13 à aujourd’hui est tout à fait inspirant. La vie a été un tour de montagnes russes pour Sana, elle a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa vie personnelle. La mort de Sidharth Shukla a été un choc extrême pour elle. Cependant, elle a survécu et aujourd’hui, elle progresse lentement dans son travail et sa vie personnelle. Dans sa récente interaction, l’actrice de Kabhi Eid Kabhi Diwali a parlé de ses projets de mariage lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait le choix, épouserait-elle un acteur ou non? À quoi elle a dit : “Je ne sais pas si quelque chose peut arriver, ne jamais dire jamais. Je ne peux pas dire que je ne me marierai qu’avec un acteur ou quelque chose comme ça. La vie a été imprévisible pour moi, donc tout peut arriver. ”

Shehnaaz Gill parle de son futur mari

Lorsqu’on lui a demandé quelles qualités elle recherchait chez son mari, Shehnaaz nous a rappelé son Bigg Boss 13 days, “Je ne veux aucune qualité en lui à part qu’il devrait voir la qualité en moi, comment me dorloter, comment me faire sentir spécial et plus encore. Bien que je ne veuille rien écouter de lui, il devrait garder tous ses problèmes loin de moi ». Sana est admirable et comment.

Il y a quelques jours à peine, l’actrice a démenti les rumeurs de rencontres avec le chorégraphe as et co-vedette de Kabhi Eid Kabhi Diwali, Raghav Juyal. Il y avait un fort buzz que Sana et Raghav se sont rapprochés et sont même partis en vacances ensemble. Lors du lancement de la chanson de son frère Shehbaz Badesha, elle a interagi avec les médias et a réagi avec colère en disant qu’il y avait beaucoup de mensonges dans les médias faisant allusion à ses rumeurs de rencontres et a précisé qu’elle n’était amie qu’avec Raghav et rien de plus.

Shehnaaz Gill attend actuellement la sortie de son premier film bollywoodien Kabhi Eid Kabhi Diwali avec Salman Khan et Pooja Hegde dans les rôles principaux.