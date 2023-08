Shehnaaz Gill offre une nouvelle voiture de luxe à son frère Shehbaz Badesha, ce dernier remercie sa sœur avec une vidéo

Chaque fois que nous parlons de Bigg Boss 13, le nom de Shehnaaz Gill nous vient à l’esprit. La dame a été la star de cette saison et est toujours au pouvoir. Elle a un énorme fan suivant et est extrêmement bien dans sa carrière. Récemment, on l’a vue dans Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman Khan. Elle était jumelée en face de Raghav Juyal. L’actrice a conquis les cœurs avec sa performance dans le film. Shehnaaz a été très proche de son frère, Shehbaz Badesha.

Ils ont toujours été ensemble et se sont soutenus. Maintenant, Shehnaaz a offert un cadeau luxueux à son frère. Oui, Shehnaaz a offert à Shehbaz une nouvelle voiture de luxe chic.

Le cadeau de Shehnaaz pour Shehbaz

Shehbaz s’est rendu sur Instagram pour partager une vidéo de sa voiture Mercedes Benz Classe E. Sa nouvelle berline vaut plus de Rs 80 lakh. Partageant la vidéo, il a écrit : « Merci ma sœur pour les nouvelles roues. » Jetez un oeil à la vidéo ici:

Cette voiture est disponible dans les options de couleur Obsidian Black, Mojave Silver, Selenite Grey, Designo Hyacinth Red, High Tech Silver et Polar White. Shehnaaz a opté pour la couleur Obsidian Black pour son frère. Shehnaaz possède elle-même un Range Rover Evoque, une Jaguar XJ, une Mercedes Benz Classe S et d’autres.

En parlant de Shehnaaz, elle a traversé beaucoup de choses après la disparition de Sidharth Shukla. Son lien avec Sidharth sur Bigg Boss a conquis les cœurs. Ils sont toujours aimés comme SidNaaz. C’était très déchirant de voir SidNaaz se séparer. Shehnaaz a été complètement laissé seul après l’avoir perdu.

Elle n’est pas sortie au grand jour pendant quelques mois mais a ensuite été repérée lors des promotions de Honsla Rakh. Elle est maintenant forte avec tous les beaux souvenirs de Sidharth Shukla.