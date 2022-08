Shehnaaz Gill ne suit plus Salman Khan sur Instagram ; actrice de Kabhi Eid Kabhi Diwali?

Maintenant, c’est extrêmement surprenant. Shehnaaz Gill, qui partageait un lien fort avec la superstar de Bollywood, Salman Khan, l’a abandonné sur Instagram et a déclenché des rumeurs selon lesquelles tout ne va pas bien entre eux. Shehnaaz Gill suit un total de 11 personnes sur Instagram, dont son béguin et l’acteur de Bollywood Kartik Aaryan, mais à la surprise générale, l’actrice s’est arrêtée de suivre la star de Tiger 3. Cela signifie-t-il que l’actrice est sortie du film Kabhi Eid Kabhi Diwali ? Selon les rapports, Shehnaaz Gill a été invité à quitter Kabhi Eid Kabhi Diwali et la raison n’est pas encore claire.

Salman Khan contrarié par Shehnaaz Gill ?

Salman Khan exprime ouvertement son admiration pour la fille Bigg Boss 13 et semble maintenant qu’il y a un énorme fossé créé entre eux et la résine n’est pas encore connue. Les rapports de nombreux portails de divertissement affirment que la superstar est en colère contre Sana car elle a signé d’autres projets et ne travaille pas uniquement avec les films SKF. Eh bien, nous nous demandons si jamais Kabhi Eid Kabhi Diwali sera réalisé comme le casting original avec Aayush Sharma et Zaheer Iqbal, plus tard Aayush a quitté le film et c’est Salman Khan qui a demandé s’il devait partir parce que les choses avaient été tendues.

Et maintenant, les rapports de Shehnaaz Gill quittant le film n’ont fait qu’ajouter plus de pression sur les producteurs du film, Salman Khan est le coproducteur du film tandis que Pooja Hegde est maintenant l’héroïne principale. La déclaration officielle de l’actrice n’a pas encore été publiée si elle fait toujours ses débuts avec Kabhi Eid Kabhi Diwali. Shehnaaz Gill est devenue une star du jour au lendemain avec son passage dans Bigg Boss 13 et sa relation avec le regretté acteur Sidharth Shukla a été l’un des plus grands moments forts de la série.