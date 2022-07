Shehnaaz Gill, Nakuul Mehta, Tejasswi Prakash et plus – Rencontrez les INCROYABLES Instagrammers TV de la semaine

De Shehnaaz Gill, Shivangi Joshi, Nakuul Mehta à Rupali Ganguly, Tejasswi Prakash et plus encore, de nombreuses stars de la télévision ont atteint les Instagrammers TV de la semaine cette fois. Passer au crible Instagram chaque semaine et choisir le meilleur contenu de vos célébrités préférées du monde de la télévision n’est pas facile, tbh. Ils sont tous si géniaux pour divertir le public avec leurs messages qu’il est en fait difficile de n’en sélectionner que quelques-uns. Néanmoins, regardons les Instagrammers TV de la semaine ici:

Shehnaaz Gill

La candidate de Bigg Boss 13 et actrice de Kabhi Eid Kabhi Diwali fait monter la température et comment ! Elle a posté une vidéo super sexy d’elle-même en train de groover devant Senorita. Elle s’est glissée dans une robe dos nu en satin soyeux et a posé pour la caméra. Elle a également déposé une vidéo dans laquelle on l’entend chanter une chanson intitulée Kaun Tujhe de Sushant Singh Rajput, MS Dhoni: The Untold Story de Disha Patani. Les fans se sont souvenus de Sidharth Shukla après avoir regardé la vidéo :

Aïcha Singh

Sai Joshi alias Ayesha Singh de Ghum Hai Kisiikey Pyaar Meiin a récemment fait la couverture d’un magazine. Elle portait un lehenga avec un décolleté plongeant. L’actrice a enflammé le cœur de ses fans avec la séance photo.

Tejaswi Prakash

La beauté de Naagin 6, Tejasswi Prakash, a partagé une vidéo en relevant un défi de bobine virale. Elle partageait ses deux humeurs d’être sombre et excitée. Tejasswi était sombre quand on lui a parlé du quart de nuit pendant la mousson, mais elle s’est réjouie quand elle a appris que Karan Kundrra viendrait la chercher après la fin de son quart de travail. Teja est tellement maladroit!

Shivangi Joshi

Shivangi Joshi de Khatron Ke Khiladi 12 a récemment augmenté le quotient de chaleur sur Instagram lorsqu’elle a laissé tomber sa robe bustier. Shivangi avait l’air super chaud dans la séance photo.

Rupali Ganguly

Cette liste est incomplète avec la photo de Rupali Ganguly avec le Ranbir Kapoor préféré de tous. L’actrice a posté d’adorables photos d’elle-même et de la star de Shamshera. Découvrez-les ci-dessous :

Shaheer Cheikh

L’acteur de Woh Toh Hai Albela Shaheer Sheikh a partagé une photo en ligne de sa fille Anaya. Le petit est vu tenant le prix qu’il a récemment reçu pour le meilleur acteur. Les petits yeux d’Anaya sont également visibles sur la photo. Vérifiez le ici:

Nakuul Mehta

L’acteur de Bade Achhe Lagte Hai 2, Nakuul Mehta, est récemment devenu un super chauffeur. Eh bien, ce n’est qu’une vidéo loufoque, mais M. Mehta propose des looks et une vision incroyable d’une bobine tendance. Comme d’habitude, il est devenu plein d’esprit dans la légende et a écrit : “Uber humain avec parapluie à louer pour tous ceux qui ont été fantômes par leurs chauffeurs Uber. Je vous entends. Je vous sens. Je suis avec vous. Par solidarité.”

Disha Parmar

Comment Disha Parmar a-t-elle pu être en retard pour cliquer sur les images ? Surtout quand elle est vêtue d’un sari pour Bade Achhe Lagte Hain 2. La magnifique beauté de l’actrice a été capturée par nul autre que Reena Aggarwal alias Vedika.

Shraddha Arya

Il semble que l’actrice de Kundali Bhagya Shraddha Arya ait rencontré son plus cher mari Rahul Nagal après quelques jours. On la voit chanter du karaoké à la maison, tout désaccordé. Rahul est vu tenant sa tête dans sa main comme s’il en avait marre. Shraddha a sous-titré le post en disant : “L’embêter me manque… Surtout quand je ne l’ai pas vu depuis des jours. PS – Je pense qu’il a regretté de m’avoir offert un karaoké à domicile. lol.”

C’est tout dans les Instagrammers TV cette semaine.