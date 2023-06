Shehnaaz Gill, Nakuul Mehta, Aishwarya Sharma et d’autres stars de la télévision qui ont régné sur Instagram cette semaine

Instagram est un endroit intéressant. Et nos célébrités du cinéma et de la télévision font souvent en sorte que cela ait l’air cool et se passe. Parfois, certaines célébrités partagent des messages réconfortants et parfois, des célébrités partagent de magnifiques bobines ou séances photo. Et c’est de cela qu’il s’agit dans notre section TV Instagrammers. Aujourd’hui, nous avons des célébrités de Bade Achhe Lagte Hain 3, Anupamaa, Khatron Ke Khiladi 13 et plus sur la liste. Oui, voyons quel type de messages et par quelles célébrités ont fait d’Instagram un lieu de rendez-vous.

Nakuul Mehta

Bade Achhe Lagte Hain 3 Nakuul Mehta est l’une des rares célébrités qui occupent souvent une place dans notre section TV Instagrammers. Il a partagé une vidéo BTS des décors de l’émission vedette de Disha Parmar. C’est une vidéo de lui-même en tant que Ram profitant de sa cérémonie haldi. Nakuul Mehta prouve que les hommes sont beaux aussi, uff !

Regardez la vidéo BTS de Nakuul Mehta ici :

Aishwarya Sharma

L’ancienne actrice de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma, est connue pour sa bobine loufoque. La candidate de Khatron Ke Khiladi 13 a partagé une vidéo de ce à quoi ressemblent les appels vidéo longue distance avec son mari acteur, Neil Bhatt. C’est marrant AF !

Regardez la vidéo d’Aishwarya Sharma ici :

Shehnaaz Gill

L’actrice de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Shehnaaz Gill, a partagé une vidéo d’un événement à Dubaï qui est devenu viral sur Internet. La nature humble de Shehnaaz gagne les cœurs.

Regardez la vidéo de Shehnaaz ici :

Shraddha Arya

La renommée de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, est toujours la plus jolie du lot. Elle a fait une bobine alors qu’elle assistait à un mariage. Les fans de l’actrice l’ont surnommée fée.

Regardez la vidéo de bobine de Shraddha Arya ici:

Pranali Rathod

L’actrice de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Pranali Rathod alias Akshara, vole le tonnerre sur Instagram avec ses photoshoots chauds. Voici une de ses photos récentes :

Rupali Ganguly

L’actrice d’Anupamaa Rupali Ganguly a tourné Anarkali et a dansé sur Anarkali Disco Chali avec deux chorégraphes talentueux, Himanshu Gadani et Sushant Acharya.

Regardez la vidéo dance reel de Rupali ici :

Shivangi Joshi

Shivangi sera bientôt vu en face de Kushal Tandon à Barsatein. L’actrice a partagé une photo de BTS avec Kushal sur son gramme il y a quelques jours. Ils forment une belle paire à l’écran.

Hina Khan

Hina Khan a partagé certaines de ses photos les plus chaudes il y a quelques jours et nous ne pouvons pas rester calmes même maintenant.

Nia Sharma

La célébrité de Naagin 4, Nia Sharma, a fait monter la température dans un bikini blanc découpé tout en se relaxant à Malibu, en Californie. Découvrez les photos ci-dessous:

C’est à peu près tout pour les Instagrammers TV cette semaine.