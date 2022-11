Shehnaaz Gill lance son émission de chat ‘Desi Vibes with Shehnaaz Gill’

La célébrité de Bigg Boss 14, Shehnaaz Gill, qui a conquis les cœurs avec son passage dans l’émission de téléréalité controversée, a élargi ses ailes alors qu’elle explore maintenant l’hébergement avec son émission de chat intitulée Desi Vibes avec Shehnaaz Gill.

Mercredi, la candidate de Bigg Boss 13, Shehnaaz, s’est rendue sur Instagram et a informé ses fans de son émission en révélant des photos des décors avec son premier invité, qui n’est autre que Rajkummar Rao. Partageant la nouvelle, elle a écrit : “Les rêves deviennent réalité… et aujourd’hui a été un de ces moments où ce que j’ai manifesté s’est réalisé. J’ai toujours voulu travailler avec le très talentueux acteur Rajkumar Rao et aujourd’hui j’ai tourné avec lui en tant que mon invité de ma toute première émission de chat – Desi Vibes avec Shehnaaz Gill. Je suis littéralement sur la lune ! Merci beaucoup d’avoir honoré ma demande @rajkummar_rao, vous savez que vous êtes le meilleur.”





Sur les photos, les deux acteurs ont pris diverses poses. L’annonce particulière a rendu les fans de Shehnaaz extrêmement heureux. “Tellement fier de vous”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “Félicitations Shehnaaz”, a écrit un autre. Shehnaaz Gill, l’adorable et pétillante actrice suivie par des fans fous, fera bientôt ses débuts à Bollywood avec Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan.

Lisez aussi: Shehnaaz Gill parle de ce qu’elle a appris de Salman Khan, dit “il m’a dit que je pouvais y aller ..”

Après cela, elle sera également vue dans un artiste de comédie d’ensemble Sajid Khan réalisé à 100% avec John Abraham et Ritesh Deshmukh. Cependant, Shehnaaz a récemment révélé qu’elle n’avait pas seulement 2 mais 4-5 films dans son chat. Récemment, Gill a été vue en train d’assister à l’anniversaire de sa co-vedette de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan, Sidharth Nigam. En quittant la salle, l’actrice a eu une conversation intéressante, et là, elle a révélé l’essentiel. Lorsqu’un paparazzo a demandé à l’actrice “Aapki movie kab aayegi?” À cela, Shehnaaz a répondu : « Film Kaun si wali ? 4-5 aa rahi hain. Puis un autre paparazzo a répondu au commentaire de Shehnaaz et a demandé “Bhaijaan wali movie…”

Shehnaaz Gill a récemment parlé de ne pas vouloir vivre son passé, elle pense qu’il vaut mieux se soucier de l’avenir. S’adressant à FM Canada, elle a déclaré: “Aisa koi lamha nahi hai jo main wapas se jeena chahti hun.” (Avec les entrées de l’ANI)