Shehnaaz Gill laisse tomber la bande-annonce de son interview hilarante avec Ayushmann Khurrana

Shehnaaz Gill, l’une des actrices-chanteuses les plus aimées, ne manque jamais d’amuser ses fans avec sa nature joyeuse et son incroyable sens de la mode. Pour séduire ses fans et continuer à les divertir, l’actrice de Kisi ka Bhai Kisi ki Jaan a également lancé sa propre émission Desi Vibes With Shehnaaz Gill qui est diffusée sur la chaîne youtube de l’actrice.

Dans son premier épisode, la chanteuse devenue actrice a interviewé Rajkumar Rao qui faisait la promotion de son film Monica O My darling. Aujourd’hui, mercredi, Shehnaaz a publié la bande-annonce de son deuxième épisode mettant en vedette Ayushmann Khurrana qui va promouvoir son film An Action Hero. La bobine virale hilarante a créé une immense excitation parmi leurs fans. Le message de l’actrice disait : “Un héros d’action rencontre Deso Vibes avec Shehnaaz Gill… yeh to sirf Trailer hai… la vidéo complète sortira demain à 11 h sur ma chaîne youtube.”





Dans la bande-annonce, Shehnaaz Gill apprécie Ayushmann Khurrana en disant : “Tu es la première personne qui ne fait pas de promotion”, ce à quoi l’acteur répond : “Je suis très mauvais en promotions.” La star de Bigg Boss 13 a ensuite ajouté : “Si le film est bon, vous n’avez pas besoin de promotion” et c’est là que la maladresse de l’actrice l’amène à faire une erreur mignonne qui fait rire la star d’An Action Hero à pleins poumons, puis corrigez-la doucement.

De plus, l’animateur de l’émission de chat a fait un commentaire amusant en disant: “Aapki movie aapki in Harkaton ki wajah se hi chalegi.” Ayushmann invite ensuite l’hôte à la projection du film à laquelle il reçoit une adorable question de Shehnaaz, “Que dois-je porter”.

On a pu voir les deux se faire l’éloge lorsque Shehnaaz a qualifié Ayushmann d’acteur naturel et l’acteur a pu être vu en mentionnant que de telles interviews ne peuvent être prises que par Shehnaaz Gill. Enfin, la star de Bigg Boss 13 a fait une gentille demande pour lui faire un joli câlin et la star de An Action Hero ne pouvait pas le nier. La bande-annonce a accru l’enthousiasme du public car la franchise de Shehnaaz Gill est irrésistible et c’est ce qui a fait sortir cette bobine de la boîte.

Lire | Shehnaaz Gill s’enfuit après avoir vu une lionne de compagnie, chante “Waheguru saache paatshah” dans la peur

Pour les non-initiés, Ayushmann Khurrana sera considéré comme le chef de file du prochain thriller d’action réalisé par Anirudh Iyer. Malaika Arora sera également vue dans le film en train de groover et de montrer ses mouvements spectaculaires sur la chanson “Aap Jaisa Koi”. En dehors de cela, Jaideep Ahlawat sera également vu dans un rôle crucial et le film devrait sortir le 2 décembre.