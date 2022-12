Shehnaaz Gill joue au jeu du regard fixe avec Vicky Kaushal, la vidéo devient virale

Vicky Kaushal est invitée à jouer au jeu du regard avec elle dans une vidéo que Shehnaaz Gill a publiée sur son Instagram. Les deux s’amusent et rient de bon cœur dans la vidéo amusante.

Elle a légendé la vidéo, « Itna beau Munda ho saamne, toh koi bhi kho jaye… jeu toh Bas bahaana tha ! Découvrez la plus belle @vickykaushal09 dans mon émission #DesiVibesWithShehnaazGill en direct et sans filtre, demain à 11h11 ! Afficher le lien dans ma bio ! #GovindaNaamMera sortira le 16 décembre 2022 sur @disneyplushotstar @youtubeindia.

Regardez la vidéo ici:







Sur le plateau de la prochaine émission de chat de ce dernier, Vicky Kaushal et Punjab Ki Katrina Kaif Shehnaaz Gill se sont réunis, et les images ont des fans qui attendent le programme avec impatience ! Vicky, qui fait actuellement la promotion de son nouveau film Govinda Naam Mera, et Shehnaaz ont posté plusieurs affiches ensemble mercredi, et leurs fans n’ont pas pu contenir leur enthousiasme.

À côté des photos, Shehnaaz a écrit : “Très rarement vous rencontrez une star qui vous fait sentir que vous êtes l’une d’entre elles. Très rarement avez-vous le sentiment que vous connaissez cette personne depuis des lustres et qu’elle fait partie de la famille. avez-vous l’impression de connaître cette personne comme si elle faisait partie de la famille. Je suppose que c’est ce qu’est une vraie star. @vickykaushal09 Je suis ravie de vous avoir rencontré à nouveau et la conversation d’aujourd’hui était plus que de simples conversations… Je ne vous souhaite rien mais le succès, la bonne santé et la positivité toujours. Tout le meilleur pour #GovindaNaamMera Waheguru Mehar Karev. Le super hit du film Tuhadi Hove.

Vicky a également partagé les photos sur son histoire Instagram et a écrit une note douce pour Shehnaaz. Il a écrit: “Un tel plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous Shehnaaz. Vous êtes une âme si pure! Je ne vous souhaite que le meilleur dans la vie. Vicky x Shehnaaz.”