Shehnaaz Gill, Johny Lever, d’autres dansent sur Nach Punjaabban

Shehnaaz Gull ne manque jamais de nous divertir avec ses performances époustouflantes. Dimanche, Shehnaaz a été vue en train de mettre le feu à la scène avec ses mouvements de danse lors de l’événement annuel Umang de la police de Mumbai. Elle a dansé sur plusieurs chansons dont Chikni Chameli et Nach Punjaabba.

Cependant, ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est lorsqu’elle a quitté la scène et a demandé au comédien Johny Lever et à d’autres de faire le célèbre pas de crochet Nach Punjaabban du film Jugjugg Jeeyo, qui met en vedette Anil Kapoor, Varun Dhawan, Neetu Kapoor et Kiara Advani.









Le moment particulier de sa performance a fait le tour d’Internet. “Seule Shehnaaz peut le faire”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “Personne ne peut dire non à Shehnaaz. C’est une mignonne”, a écrit un autre. “Shehnaaz déchire”, a commenté un fan.









Avant que Shehnaaz ne se produise, elle a dit: “C’est ma première représentation. Si vous l’aimez, merci. Si vous ne l’aimez pas, merci quand même.”

Shehnaaz était magnifique dans un lehenga rose et blanc alors qu’elle dansait son cœur au gala étoilé. Varun a également partagé la vidéo de Shehnaaz et tweeté, “Dhamakji trop naach.” Kiara a également réagi à la performance de Shehnaaz.

Le gala a également été témoin d’une performance remarquable de la superstar Shah Rukh Khan, qui a dansé sur sa chanson “Je suis le meilleur” de son film “Phir Bhi Dil Hai Hindustani”. Outre Shehnaaz et Shah Rukh, Sonakshi Sinha, Farah Khan, Raveena Tandon , Javed Akhtar et Farhan Akhtar, entre autres, faisaient également partie de l’événement. (Avec entrées ANI)