Shehnaaz Gill, Hina Khan et plus : Rencontrez les instagrammeurs TV de la semaine

Hola ! Il est temps de parcourir les meilleures mises à jour Instagram de la semaine faites par nos stars de la télévision préférées. Bigg Boss 13 étoiles Shehnaaz Gill règles Instagram et cette semaine aussi, elle est restée au sommet de son art. Hina Khan et Shaheer Shaikh ont partagé une superbe vidéo sur les réseaux sociaux à partir de leur chanson et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux en un rien de temps. Bade Achhe Lagte Hainc’est Nakuul Mehta et Disha Parmar a également attiré l’attention de tout le monde alors qu’une jolie vidéo des deux combattants adorablement dans le ring est devenue virale. Découvrez toutes les principales mises à jour ici.

Shehnaaz Gill gagne les cœurs avec son chant

La diva Bigg Boss 13 a été très active sur Instagram. Alors qu’elle se concentrait sur le jeu d’acteur, elle a récemment partagé une vidéo traitant ses fans avec une chanson. Sa voix apaisante a laissé tout le monde hypnotisé. Regarde.

Preggers Debina Bonnerjee danse son cœur dans la dernière bobine

Debina Bonnerjee, enceinte de son deuxième enfant, a partagé une vidéo amusante sur Instagram. On pouvait la voir danser sur des airs de Bollywood tout en exhibant sa collection de vêtements. Beaucoup ont apprécié la diva pour répandre la positivité.

La bobine amusante de Nakuul Mehta et Disha Parmar

Bade Achhe Lagte Hain 2 stars Nakuul Mehta et Disha Parmar ont donné un aperçu de leur histoire d’amour mature alors qu’ils partageaient une bobine amusante sur Instagram. On peut voir les deux stars se battre sur le ring de boxe et c’est divertissant AF.

Vidéo BTS de Hina Khan et Shaheer Sheikh

Les deux stars de la télévision sont apparues dans un clip vidéo intitulé Runjhun et ont démontré une chimie grésillante. La dame s’est rendue sur son compte Instagram pour partager une vidéo BTS dans laquelle on pouvait les voir réaliser une scène romantique sous la pluie.

Le moulinet amusant de Jay Bhanushali avec bébé Tara

Le célèbre animateur de télévision Jay Bhanushali s’est rendu sur son compte Instagram pour partager une vidéo amusante de sa fille Tara. Il l’a présentée comme Halwai Tara.

Quelle publication Instagram de la star de la télévision avez-vous le plus appréciée ? Tweetez et partagez vos pensées.