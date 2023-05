Shehnaaz Gill grésille à la plage, partage des moments inédits de ses vacances amusantes à Phuket ; les fans disent « pyaar hogaya »

Shehnaaz Gill, qui a récemment fait ses débuts à Bollywood dans le film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan de Salman Khan, profite actuellement de vacances amusantes en Thaïlande. La nouvelle vidéo de l’actrice a fait sourire un peu plus les fans.

Vendredi, Shehnaaz Gill s’est rendue sur son Instagram et a partagé une jolie vidéo montrant un aperçu de ses vacances amusantes à Phuket. Dans la vidéo, l’actrice a été vue en train de profiter pleinement de ses vacances avec un grand sourire et elle a mis la chanson Dil Na Jaaniye d’Arijit Singh comme arrière-plan de sa bobine, ce qui la rendait tout simplement parfaite.





Dans la vidéo, l’actrice peut être vue en train de poser dans une superbe tenue à la plage et de jouer avec du sable. Elle a également été vue en train de plonger dans la piscine, de faire une promenade en bateau à moteur, de sauter sur la plage et d’adorer la nature. L’actrice a sous-titré la vidéo, « bonheur » et a ajouté des emojis de dauphin, de soleil et de vagues.

Les fans ont été impressionnés par la belle vidéo de Shehnaaz Gill et ont exprimé leur amour dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Je prie pour que Dieu garde toujours cette fille heureuse et souriante. » Un autre a commenté, « Sukoon ». Un autre a dit, « juste une belle âme qui pousse des ailes. » Un autre a commenté, « elle ressemble à un ange absolu. » Un autre a dit: « Si la gentillesse ki dukan an avait un visage. »

Plus tôt aussi, Shehnaaz Gill a pris d’assaut Internet avec ses photos grésillantes de vacances à Phuket lorsqu’elle a laissé tomber ses photos grésillantes dans une robe rouge posant à la plage.

Shehnaaz Gill a été vu pour la dernière fois dans le film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan avec Salman Khan, Pooja Hegde et Daggubati Venkatesh. L’actrice sera ensuite vue dans le film 100% barré par Sajid Khan. L’actrice sera vue partager l’écran avec Nora Fatehi et Riteish Deshmukh. Elle a également le prochain film de Rhea Kapoor dans le pipeline dans lequel elle partagerait l’écran avec Bhumi Pednekar et Anil Kapoor.

